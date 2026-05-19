SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Sakarya Defterdarlığı

Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü

11/05/2026

Sayı : 2026/01

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1. Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Mahalle, Ada, Parsel Numarası:

Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2448 ada, 168 parsel.

2. Gayrimenkulün Durumu ve Hususi Vasıfları :

Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2448 ada, 168 parselde bulunan 11.364,39 m² alanlı gayrimenkul düz ve eğimsiz arazi yapısına sahip ve geometrik olarak amorf çokgen formdadır. Parsel üzerinde 1 adet iki katlı idari bina(yaklaşık 140m²), 1 adet üretim binası(yaklaşık 600m²), 2 adet depo(yaklaşık 400+135m²), 1 adet depo+yemekhane binası(yaklaşık 100m²) ve 4 adet sundurma yapısının(yaklaşık 450+390+100+60m²) bulunduğu hazır beton mamulleri üretim fabrikası mevcuttur. Tesisin üzerindeki taşınmazlar mutlak tarım arazisi alanında kaldığından ilgili gayrimenkul tapuda tarla vasıflı olarak gözükmektedir.

3. Gayrimenkulün Artırmaya Esas Olan Biçilmiş Rayiç Değeri :

Satış Komisyonunca bahse konu gayrimenkulün değeri 70.000.000,00-TL olarak takdir edilmiştir. İlgili gayrimenkulün tarla değeri olan 48.300.000,00-TL üzerinden %10 KDV, içindeki yapıların değeri olan 21.700.000,00-TL üzerinden %20 KDV ve ayrıca toplam satış bedelinden binde 5,69 damga vergisi tahsil edilecektir.

4. Artırmaya İştirak İçin Alınacak Teminat Tutarı ve Nelerin Teminat Olarak Alınacağı :

Artırmaya iştirak edenlerden gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 5.250.000,00-TL tutarında teminat olarak para, teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hisse senedi ve tahvil kabul edilecektir.

5. İhalenin Yapılacağı Yer, Gün ve Saat :

Sakarya Defterdarlığı "İstiklal Mah. Kirişhane Cad. No:49 Serdivan/SAKARYA adresindeki Hizmet Binasının "C-Blok Zemin katındaki Satış Salonunda, 08/06/2026 tarihi Pazartesi günü, 14:30–15:00 saatleri arasında.

6. Gayrimenkul Satış Şartnamesinin Nereden Alınabileceği veya Görülebileceği :

Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü.

7. Teminatın Yatırıldığına Dair Alındı Belgesinin Nereye, Hangi Tarih ve Saate Kadar İbraz Edileceği :

08/06/2026 tarihi 14:30’a kadar Gayrimenkul Satış Komisyonu Başkanlığına.

Malın ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 15/06/2026 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatler arasında tekrar artırmaya çıkarılacağı,

9. Hangi Masrafların Alıcıya Ait Olacağı :

Belediyeye ödenmesi gereken aynından doğan vergi borcu, her türlü vergi, resim, harç (Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tapu Harcı) bilumum masraflar ile taşınmazdan doğabilecek ihtilaflar alıcıya aittir. Satış bedeli üzerinden hesaplanacak olan KDV ve damga vergisi peşin olarak tahsil edilir.

10. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,

11. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,



Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat etmeleri;



İlan olunur. 11/05/2026

Ebru AYHAN

Gelir Kanunları Grup Müdürü V.

Satış Komisyonu Başkanı



