SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/42 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, AkçakamışMah,Kırmalar Mevkii, 1437 Parsel ,Tarla Vasfında , Tapu Kaydına Kadastro Müd. 3402 Sk. 22 Mad. Şerhi Var. ÜzerindeAhır, Ahır Önü Alan,Sılaj Havuzları Vardır. Yüzölçümü : 3.160,00 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 8.116.116,00 TL- KDV Oranı : %20- Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:12

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 14:12

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, AkçakamışMah, Köyiçi Mevkii,1924Parsel, Üzerinde Mesken, Ahır , Samanlık , Garaf, Ffırın, Kuyu Bulunmakta. Yüzölçümü : 1.495,00 m2 İmar Durumu :bilirkişi raporunda mevcuttur Kıymeti : 8.565.780,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 12:07

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Akçakamış( Adalı)Mah, 127 Ada, 8 Parsel ,Tarla Vasfında , 3402 Sk.22.Mad.Ve5403 Sk. Şerhi İle Tarım Müd. 5403 Sk. 14.Mad. Şerhi Vardır. Yüzölçümü : 28.991,00 m2 İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur. Kıymeti : 9.856.940,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Akçakamış( Adalı)Mah, 109 Ada, 10Parsel,Tarla Vasfında, Tapu Kaydına Kadastro Müd. 3402 Sk. 22 Mad. 5403 Sk.Şerhi Vardır.Sakarya İl.Tarım Müd.5403Sk.Şerhi Vardır - Yüzölçümü : 15.968,00 m2 İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 5.588.800,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:13

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Akçakamış( Adalı)Mah, 132Ada, 13 Parsel,Tarla Vasfında.Kadastro Müd. 3402 Sk.22 Mad. 5403 Sk. Şerhi İle, Tarım Müd.5403 Sk.14.Mad.ŞerhiSöğütlü Beled.Şerhivar. Yüzölçümü : 8.707,00 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur Kıymeti : 4.353.500,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 12:13

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 12:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:13

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 12:13

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Akçakamış( Adalı)Mah, 133Ada, 15Parsel,Söğütlü Belediye.2942 Sk.31/B Şerhi .Kadastro Müd.3402Sk.22.Şerhi,.5403Sk.Şerhi.Tarım Müd.5403Sk.Şerhi- Yüzölçümü : 8.225,00 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 3.701.250,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:51

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Akçakamış( Adalı)Mah, 124Ada, 16Parsel,Tarla Vasfında.Kadastro Müd.3402 Sk.22.Mad., Ve5403 Sk. Şerhiİle, Tarım Müd. 5403Sk.14.Mad. Şerhi Vardır. Yüzölçümü : 23.054,00 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur.Kıymeti8.760.520,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:51

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:51

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 14:51

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Akçakamış Mah, Kocatarlalar Mevkii,1216 Parsel, Tarla Vasfında .Tapu Kaydına Kadastro Müd.3402 Sk. 22 Mad. Şerhi Var.- Yüzölçümü : 2.830,00 m2

İmar Durumu :bilirkişi raporunda mevcuttur. Kıymeti : 1.556.500,00 TL- KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:39

22/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

