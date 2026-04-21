SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/168 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/168 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Ozanlar Mahallesi, 4050 Ada, 2 Parsel,Arsa nitelikli taşınmaz. Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında T2 ticaret alanında kalmaktadır.

Yüzölçümü : 4.662,96 m2

İmar Durumu :Uyap e-satış üzerinde bilirkişi raporundan bakılabilir.

Kıymeti : 69.944.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

İrtifak Hakkı : TEK Gen Müd leh 147,60 m2 daimi irtifak

İrtifak Hakkı : TEK Genel Müd. leh 215,08 m2 kısımda irtifak hakkı

İrtifak Hakkı : TEK Genel müd. leh 182 m2 kısımda irtifak hakkı

Diğer : İstimlak TEİAŞ

Diğer : 3402 S.K. Ek-1 maddesi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:35

19/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

