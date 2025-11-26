×
SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 00:00

T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/90 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/90 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mah,1355 Ada,10 Parsel, -
Yüzölçümü : 32.087,49 m2-
İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur
Kıymeti : 27.274.366,50 TL
KDV Oranı : %10-
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:32
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:32

24/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02343675

 