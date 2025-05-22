SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mah,4513 Ada, 11Parsel , Tapu Kaydında Kargir Ev Ve Arsası Geçmekte,ancak Parsel Üzerinde15 Cm Kalındığında Saha Betonu İle Kaplıdır. Üzerinde inşaat malzemeleri satış işletmesi depolamaalanı olarak kullanılmaktadır. Yüzölçümü : 268,12 m2 İmar Durumu : BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MEVCUTTUR Kıymeti : 2.712.704,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:46

20/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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