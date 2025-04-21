SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/141 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/141 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesi, 2482 Ada 775 Parsel Sayılı, 2.366,11 M2 Yüzölçümlü, Tapuda Tarla Vasıflı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 2.366,11 m2
İmar Durumu : Dosyasından bakılabilir.
Kıymeti : 7.610.602,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2025 - 10:44
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 17/04/2025
#ilangovtr Basın no ILN02209016