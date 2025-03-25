SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/128 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/128 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah. 607 Ada 736 Parselde Kayıtlı 277,13 M2 Miktarlı Arsa Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 277,13 m2

İmar Durumu :E satış uyap portalında ayrıntılı olarak açıklamıştır.

Kıymeti : 4.039.175,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:57

21/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02195987