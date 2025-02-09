SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/17 Tereke Satış

Konu : İİK 182TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE

TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN

MÜTEVEFFA (MURİS) : Hüseyin KELEBEKLİOĞLU

SON YERLEŞİM YERİ: 15 Temmuz Camili Mah. 1650 Küme evleri No:5/6 Adapazarı SAKARYA

Yukarıda yerleşim yeri yazılı Hüseyin KELEBEKLİOĞLU hakkında Sakarya 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin30/09/2024 tarih ve 2021/1180 esas, 2021/1161 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 182)

#ilangovtr Basın no ILN02169522