SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

16/01/2025

Sayı : 2024/23 Tereke Satış

Konu : Tasfiyenin şekli ve ilanı

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ veBASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

MİRAS BIRAKAN : Süleyman ERİŞİR (TC 48682158428)

MAHKEMESİ :Sakarya 2 Sulh Hukuk Mahkemesi 13/01/2016 tarih ve 2016/1 Tereke, 2016/2 karar

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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