SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/123 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/123 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kurtuluş Mah, 219 Ada,66 Parsel . Üzerinde 2 Katlı Ahşap Ev Bulunan 116,29 m2 li Taşınmaz

Yüzölçümü : 116,29 m2

Kıymeti : 2.803.805,00 TL

KDV Oranı : %1

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2025 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 11:03

27/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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