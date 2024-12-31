SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/123 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/123 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kurtuluş Mah, 219 Ada,66 Parsel . Üzerinde 2 Katlı Ahşap Ev Bulunan 116,29 m2 li Taşınmaz
Yüzölçümü : 116,29 m2
Kıymeti : 2.803.805,00 TL
KDV Oranı : %1
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2025 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 11:03
27/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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