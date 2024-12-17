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SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 00:00

T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/3 Tereke Satış

Konu : İİK 254 TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRETASFİYENİN KAPATILDIĞINA DAİR İLAN
MÜTEVEFFA (MURİS) : YUSUF YILMAZ (TC 37718048154)

SON YERLEŞİM YERİ: Fatih Mah. Barbaros Cad. No:13/1 Arifiye SAKARYA
Yukarıda yerleşim yeri yazılı Yusuf YILMAZ hakkında Sakarya 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/02/2024 tarih ve 2023/1512 esas, 2023/1368 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kapatılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 254. maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 254)

#ilangovtr Basın no ILN02140958