SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/143 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/143 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2282 Ada 38 Parsel Sayılı, 2.377,98 M2 Yüzölçümlü, Tapuda Tarla Vasıflı Taşınmaz. Adapazarı/ SAKARYA



Yüzölçümü: 2.377,98 m2

Kıymeti: 2.613.980,00 TL

KDV Oranı: %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 10:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 14/11/202

#ilangovtr Basın no ILN02124428