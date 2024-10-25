SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/64 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/64 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Köyü, Eskiköy Karşısı Mevkii,2480 Parsel . Tarla Vasfında Taşınmaz.

Yüzölçümü : 2.800,00 m2

Kıymeti : 5.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 13:54

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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