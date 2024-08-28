SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/87 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/87 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :1/25000 ölçekli Tarımsal Niteliği korunacak alanda kalmaktadır.

Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, 2430 Ada 49 Parsel Tarla Vasıflı

Yüzölçümü : 3.255,69 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 1.465.060,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :1/25000 ölçekli Tarımsal Niteliği korunacak alanda kalmaktadır. .

Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, 2432 Ada 26 Parsel Tarla Vasıflı,

Yüzölçümü : 3.356,41 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 3.020.769,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:49

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kısmen konut, kısmen yolda kalmakta olup ayrık nizam 2 kat Emsal 0,60 yapıya haizdir

Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, 2433 Ada 2 Parsel Arsa Vasıflı,

Yüzölçümü : 2.998,09 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 9.676.045,00 TL KDV Oranı : %22,42'sinden %1 - %77,58'inden %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 14:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kısmen konut, kısmen yolda kalmakta olup ayrık nizam 2 kat Emsal 0,60 yapıya haizdir

Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Pirahmetler Mahallesi, 2433 Ada 4 Parsel Arsa Vasıflı,

Yüzölçümü : 1.166,74 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 4.890.385,50 TL KDV Oranı : %35,51'inden %1 - %64,49'undan %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:12

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 14:12

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 14:12

#ilangovtr Basın no ILN02082139