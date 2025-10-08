×
SAKARYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 00:00

İ L A N

T.C. SAKARYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

"Mahkememizin 2025/32 Esas sayılı davasında davacı Hazine, Sakarya İli Adapazarı İlçesi Çukurahmediye Mahallesi 368 Ada 49 Parsel sayılı taşınmazda payı olan Mahmut Oğlu Ömer & Beytullah oğlu Ali Osman malvarlığını 10 yıldan fazla süre ile resmen yönettiğini ve anılan kişinin gaipliğine karar verilerek malvarlığının Hazine'ye devrini istemiştir.

Bu nedenle Mahmut Oğlu Ömer & Beytullah oğlu Ali Osman hakkında bilgisi olan ve/veya mirasçısı olan ve/veya mirasında üstün hak sahibi olan kişilerin mahkememize başvurmaları ihtar ve ilan olunur" 06/10/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02308816

 