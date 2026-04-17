T.C. SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

15.04.2026

Sayı : 2026/113 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile SAKARYA DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında verilen tensip ara kararı uyarınca;

Sakarya ili Adapazarı ilçesi Ozanlar mahallesi eski 1 ada 194 parsel ile Sakarya mahallesi 816 ada 50 parsel sayılı taşınmaz İskender oğlu Hüseyin adına kayıtlı iken Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08.12.2015 tarih ve 2015/1342 E.- 2015/1537 K. sayılı kararı taşınmazın idaresi için Sakarya Defterdarı kayyım tayin tayini kararından ayrıca, taşınmazların idaresi için Sakarya Defterdarı kayyım tayin tayini kararından ayrıca, İskender oğlu Hüseyin adına T. Vakıflar Bankası Sakarya Yenikent Şubesinde TR27 0001 5001 5801 8022 8452 54 nolu vadeli hesapta açılmış bulunan vadeli hesapta 07.04.2026 vade tarihi itibariyle biriken 955.532,86 TL'nin Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 08.12.2015 tarih ve 2015/1342 E.- 2015/1537 Karar sayılı kayyım tayini kararından itibaren 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından idare edildiğinden, İskender oğlu Hüseyin'in Türk Medeni Kanunu'nun 33. maddesi gereği gaipliğine karar verilmesi ve TMK 588. maddesi uyarınca Sakarya İli Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi5759 Ada 157 Parsel (Eski 1 Ada 194 Parsel) sayılı taşınmaz ile ile Sakarya İli Adapazarı İlçesi Sakarya Mahallesi 816 Ada 50 Parsel sayılı taşınmazda bulunan İskender oğlu Hüseyin adına kayıtlı hisselerin Hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmekle; İskender oğlu Hüseyin hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 (Altı) ay içerisinde Mahkememizin 2026/113 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu İLAN olunur.

