İLAN

T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/213 Esas

MİRAS BIRAKAN : 36985550124 T.C. Kimlik Numaralı FATMA CAN

Davacı İbrahim CAN tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Miras bırakanın mirasçısız olarak vefat ettiği, murisin kanuni mirasçılarının bulunmadığını bu sebeple hazinenin mirasçılığı tespit edilmiş olup miras bırakan Fatma Can'ın mirasının HAZİNEYE intikaline karar verileceği, TMK 594. Maddesi uyarınca Miras bırakan FATMA CAN'ın mirasçısız olarak vefat etmiş olduğu anlaşılmakla mirasçısının bulunması halinde mahkememize müracaat ederek bilgi vermesi hususunda iş bu evrak 2. Kez ilanen tebliğ olunur.

