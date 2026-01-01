×
SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 00:00

İ L A N

T.C. SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

09.12.2025

Sayı : 2025/516 Esas

Konu : gaip ilanı

Davacı Semra ALTINTAŞ ile Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Necmettin ALTINTAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.12.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 31964106088
ADI SOYADI : NECMETTİN ALTINTAŞ
BABA ADI : NECMİ
ANA ADI : NURİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/06/1959
DOĞUM YERİ : AKYAZI
İKAMETGAH ADRESİ : YAĞCILAR MAH. 1321 NOLU SK. NO: 8 ADAPAZARI / SAKARYA

 

#ilangovtr Basın no ILN02374389

 