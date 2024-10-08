SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

SAKARYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1118 Esas

DAVACI : AYHAN AYIK VEKİLİ : AV. FATİH ALP

DAVALILAR : MEHMET YALKIN KAYADEMİR VD.

Davacı Ayhan AYIK tarafından Davalılar MEHMET YALKIN KAYADEMİR ve diğer davalılar

aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen Kent /Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olan mernis adresinize ve sistemde kayıtlı diğer adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde evrakların teslim edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından dava konusu Sakarya ili, Serdivan ilçesi, Serdivan Köyü, 1216 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi talebinde bulunulduğu, bu hususta beyanda bulunmak üzere Duruşma Günü: 22/01/2025 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02100746