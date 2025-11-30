T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/433 Esas

Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/06/2014 tarih ve 2014/723 E. 2014/889 K. sayılı kararı ile Sakarya ili Adapazarı ilçesi Acıelmalık mahallesinde kain 2102 ada 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olarak görünen Hüseyin kızı Necla'nın için Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığını, yasal sürenin dolması sebebiyle Hüseyin kızı Necla'nın gaipliğine ve söz konusu taşınmazdaki hissesinin Hazineye tescilini talep edildiği anlaşılmakla;, mal varlığı 10 yılı aşkın süredir kayyım tarafından yönetilen Hüseyin kızı Necla'nın sağ veya ölü olduğu hakkında bilgi sahibi olanların, onu görenlerin yada ondan haberdar olanların TMK 33. Maddesi gereğince ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/433 E sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 20.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02344475