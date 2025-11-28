SAKARYA 3. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. SAKARYA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/167 Esas

Davalı : DUMITRU GROSU

Davacı : SERPİL GROSU

Davacı Serpil Grosu tarafından Davalı Dimitri Grosu aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davacı taraf dava dilekçesine özetle; davalı ile 2006 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden bir müşterek çocuklarının bulunduğunu, davalının sürekli hakaret etmesi, kötü muamele, darp ve onur kırıcı davranışları sebebiyle evlilik birliğini temelinden sarsıldığını, davalının aşırı şekilde alkol aldığını ve cinsel şiddet uyguladığını, 2007 yılında kendisin darp etmesi nedeniyle çocuğunu da alarak ailesinin yanına sığındığını, kendisi evde yokken davalı tarafın evdeki eşyaları ve kendisine ait ziynet eşyalarını ( 3 bilezik ve takı seti) yükleyerek evi terk ettiğini, müşterek çocuğu davalının 16 yıldır görmediğini, davalının kendisine şiddet uygulaması ve ardından yurt dışına kaçması sebebiyle evlilik birliğini temelinden sarsıldığını belirterek tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin tarafına verilmesine ve kendisi için aylık 5.000 TL yoksulluk nafakasına, müşterek çocuğu için aylık 5.000 iştirak nafakasına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İş Bu Evrakın Tebliğinden İtibaren 2 Haftalık Kesin Süre İçerisinde Cevap Dilekçesi Verebileceğiniz, Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Vermediğiniz Takdirde Dava Dilekçesinde İleri Sürülen Vakaların Tamamını İnkar Etmiş Sayılacağınız, Ayrıca Hmk.nun 131 Maddesi Uyarınca Cevap Dilekçesi Verildikten Sonra Cevap Süresi Dolmamış Olsa Bile Yeni Bir İlk İtiraz İleri Sürülemeyeceği ilanen tebliğ olunur.

