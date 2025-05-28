İLAN

T.C. SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

26.05.2025

Sayı : 2025/176 Esas

Konu : Adem Sancak ile ilgili gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ADEM SANCAK'ın kendisinden haber alınamadığından bahisle, M.K'nun 33.maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmekle, ADEM SANCAK hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde mahkememizin 2025/176 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur.26.05.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 46489233188

ADI SOYADI : ADEM SANCAK

BABA ADI : İSMAİL

ANA ADI : HASİBE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1931

DOĞUM YERİ : BROTANE

#ilangovtr Basın no ILN02231674