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T.C. SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
26.05.2025
Sayı : 2025/176 Esas
Konu : Adem Sancak ile ilgili gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ADEM SANCAK'ın kendisinden haber alınamadığından bahisle, M.K'nun 33.maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmekle, ADEM SANCAK hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde mahkememizin 2025/176 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur.26.05.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 46489233188
ADI SOYADI : ADEM SANCAK
BABA ADI : İSMAİL
ANA ADI : HASİBE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1931
DOĞUM YERİ : BROTANE
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