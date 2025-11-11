SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2025/239 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/239 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 2995 Parseldeki 4.243,89m2 yüzölçümlü bağımsız bölüm niteliği 'Mesken' Ana Taşınmaz Niteliği 'Otuz iki daireli iki blok halinde Kargir apartman ve arsası' olan gayrimenkulde bulunan 2 Blok, Zemin Kat B Giriş 2 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : İstiklal Mahallesi 383 Sokak, No:16 2. Blok B Giriş Altın Evler, Daire 2Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 113,75 m2

Arsa Payı : 1/32

İmar Durumu :dosyasında

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 13:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 13:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:54

10/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

