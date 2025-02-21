SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

2. İCRA DAİRESİ

2023/18591 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/18591 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, SERDİVAN Mahalle/Köy, kavraz Mevkii, 16243 Parsel,Satışa konu taşınmazın 3/4 hissesi

Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, Kavraz Mevkiinde Kain 16243 Nolu Parsel Serdivan Sakarya Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 587,02 m2

Kıymeti : 5.559.540,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2025 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:51

20/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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