SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/825 Esas

DAVALI : AMAL SULAIMAN Vatan Mah. 4241 Nolu Sokak 12/2 D.2 Serdivan/ SAKARYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından HMK 147/2 ve HMK 140/5 maddelerini içerir duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 19/12/2024 günü saat 09.35'de tahkikat duruşmasına gelmediğiniz taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm kurulacağı HMK 147.maddesi gereğince karar verileceği hususu ile;

Dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz dosyaya sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız ve başka yerlerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmanız ve müzekkere yazılmasını sağlamanız halinde müzekkereleri elden takipli ibraz etmeniz için HMK 140/5 uyarınca 2 hafta kesin süre verilmiş olup kesin süre içinde ara karar gereği yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar ve tebliğ olunur.

Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02116964