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SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 00:00

İLAN

T.C. SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/2083 Esas
TARAFLAR : 1-DAVACI MUHAMMET HAKİ ÇOLAK
2- DAVALI SACİDE TURAN
Ve diğer 126 hissedar
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 05/11/2026 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02562563