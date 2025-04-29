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SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 00:00

İLAN

T.C. SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/763 Esas

DAVALILAR : 

1- FİKRET BÜLBÜL
2- DİDEM ÇİFTÇİ
3- YUNUS EMRE KETEN - 42493366928 ve diğer 158 taraf

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/09/2025 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02213996