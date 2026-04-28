İ L A N

T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17.04.2026

Sayı: 2026/124 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ileÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Davacı vekili, Hakkında kayyımlık kararı bulunan Kadriye : İbrahim Kızı'nın GAİPLİĞİNE karar verilerek bu şahsın hissedar olduğu; Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mah. 2530 ada 150 parsel, 151 parsel, 152 parsel, 153 parsel, 154 parsel, 155 parsel, 156 parsel, 157 parsel, 158 parsel, 159 parsel, 160 parsel,161 parsel, 162 parsel, 163 parsel, 164 parsel, 165 parsel, 166 parsel, 167 parsel, 168 parsel,169 parsel,170 parsel,171 parsel, 172 parsel, 173 parsel, 174 parsel, 175 parsel, 176 parsel, 178 parsel,179 parsel, 180 parsel, 181 parsel, 182 parsel, 183 parsel, 184 parsel numaralı taşınmazların VE bu şahıs adına yatan kullanım bedelinin07/04/2026 vade tarihi itibariyle 147.327,39 TL’nin işlemiş ve intikal tarihine kadar işleyecek faiziyle birlikte T.M.K. 588 gereği hazineye İNTİKALİNE karar verilmesini talep ve dava etmekle; "Kadriye: İbrahim kızı" hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/124 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri İLAN OLUNUR.17.04.2026

