SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/75

Davacılar NURİYE ÖZDEMİR, BURHAN ÖZDEMİR vekilleri Av. NAZMİ ERİŞİR tarafından davalılar RUKİYE KONAMAN (Hasan kızı) mirasçıları, NURİ (Recep oğlu) mirasçıları, HAZİNE aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında TMK 713 madde uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

Dava konusu Sakarya ili Adapazarı ilçesi Çukurahmediye mahallesi 73 pafta, 163 ada, 18 parsel sayılı taşınmazdaki davalılar adına kayıtlı olan hisselerin iptali ile davacılar adına eşit olarak TAPUYA TESCİLİ için dava açılmıştır. Bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) AY içerisinde mahkememizin 2023/75 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen duyurulur.

