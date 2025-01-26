ŞAHİNBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gaziantep Defterdarlığı

Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü

Sayı : E-69271361-250.04 - 3584 17.01.2025 Konu : Gayrimenkul Satış İlanı



1- Gayrimenkul malikinin adı soyadı/vergi kimlik numarası: HBA Yatırım Gayrimenkul Tic. A.Ş.

2- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle sokak ve kapı numarası: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Mücahitler Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı, Double Tree Otel No:90 Şehitkamil/GAZİANTEP

3- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları: il merkezinde yer almakta olup; ana arter yollara, her türlü eğitim ve donatıya, ticari ünitelere yakın konumdadır. Tapuda her ne kadar Arsa vasfında yer alsa da yerinde 1 bodrum kat + zemin + Asma + Tesisat + 6 kat + çatı katından oluşan bir binanın inşa edildiği tespit edilmiştir. Tespit konusu bulunduğu binada 1. bodrum katta 44 garaj, zemin + asma + 1.katta 8 adet dükkan ve zemin + tesisat+ diğer katlarda 1 adet otel olmak üzere toplam, 53 bağımsız bölüm yer almaktadır. Projesinde 1. Bodrum katta garaj olarak tasarlanan bazı ünitelerin depo olarak kullanıldığı ve dükkanların bir kısmının duvarlarının kaldırılarak birleştirildiği tespit edilmiştir. Yakın çevresinde Gazi muhtar Paşa Bulvarı, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ve Gaziray hattı mevcuttur. Şehrin kuzeybatı istikametindedir. Çevresinin çoğu yapılaşmış olup yeni yapıların imar planına uygun olarak yapılaştıkları görülmüştür. Yol, su, elektrik, kanalizasyon, telefon, internet, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinden tam olarak faydalandığı tespit edilmiş olup; ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

1/1000' lik imar planı içerisindedir. İmar planında ''ticaret ve konut yapı (TİCK) adasında'' olduğu belirtilmiştir. Parsel imar parselidir. İskanı bulunmaktadır. Binanın yaşı 11-15 yıl arası olduğu için %15 yıpranma oranı düşülecektir.

4. Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri :27.000.000,00-TL (Yirmi yedi milyon Türk Lirası )

5. Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat alınacağı : Para, Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir."

Teminat miktarı; İbrahimli Mah., 390 Ada, 1 Parselde bulunan gayrimenkule biçilmiş rayiç değer üzerinden %7,5 olan 2.025.000,00- TL 'dir.

6. İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat: Gaziantep Defterdarlığı Zemin kat Konferans salonu Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde 1.' inci satış 25.02.2025 tarihinde Salı günü saat 14:30 da 2.' nci satış 04.03.2025 tarihinde Salı günü saat 14:30 da yapılacaktır

7. Gayrimenkul Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği veya nereden görülebileceği : Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden temin edilebilir.

8. Teminatın yatırılacağına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği : Teminatın satış saatinden bir saat evvel Gaziantep Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü emanet hesabına yatırılarak karşılığında alınacak emanet makbuzunun yine aynı saate kadar Gaziantep Defterdarlığı Satış komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir. Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edileceği,malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edileceği,mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedileceği,

9. Gayrimenkulün satışında verilen bedel Gayrimenkule biçilen değerin % 75'ini 20.250.000,00-TL bulmadığı ve şayet artırılan bedel Amme Alacağına Rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırma 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonraki tarih de belirtilmek suretiyle gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte (14:30) tekrar artırmaya çıkarılacağı ilan olunur.

10. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları ilan olunur.

Davut AHMETOĞLU

Vergi Dairesi Müdürü

#ilangovtr Basın no ILN02162570