SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SAFRANBOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/58 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük İl, Safranbolu İlçe, ATATÜRK Mahalle/Köy, 180 Ada, 1 Parsel,Taşınmazdaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umumarasında açık arttırma yolu ile satılarakgiderilmesine karar verilmiştir

Adresi : Atatürk Mahallesi 180 Ada 1 Parsel Safranbolu Karabük Safranbolu / KARABÜK

Yüzölçümü : 166,73 m2

İmar Durumu :Var ,Tapu kaydı beyanlar hanesinde, tescilli taşınmaz kültür varlığıdır. yapı grubu 2 olarak belirlenmiştir. şerhi bulunmaktatdır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:59

10/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02401463