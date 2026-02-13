×
SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 00:00

Örnek No:55*

T.C.
SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/59 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük İl, Safranbolu İlçe, KONARI Mahalle/Köy, 101 Ada, 7 Parsel, Taşınmazdaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi : Konarı Köyü/Safranbolu/ Karabük
Yüzölçümü : 9.604,78 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.762.868,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:56
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:56
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 11:56
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 11:56

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02399461