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SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.
SAFRANBOLU
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/51 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Harmanlar Mevkii, 747 ada 4 parsel sayılı, 723,9 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm takyidatları ile birlikte umum arasında yapılacak açık arttırma suretiyle satış yolu ile giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi: Bağlarbaşı Mahallesi /747 Ada 4 Parsel/ Safranbolu / Karabük
Yüzölçümü: 723,9 m2
İmar Durumu: Var
Kıymeti: 9.554.015,25 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 13:42
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02186191