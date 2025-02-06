SAFRANBOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SAFRANBOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/128 Esas (Eski Esas No Safranbolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2024/12)
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle KARABÜK ili, SAFRANBOLU ilçesi, Babasultan mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
|1
|371
|77
|3190.73
|GYRMN01
|Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Babasultan Mah.
|2
|371
|68
|1724.18
|GYRMN01
|Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Babasultan Mah.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|AHMET ERDAL GÖKSU
|Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren kanuni süresi olan üç ay içerisinde Medeni Kanunun 713/4, 5. maddeleri gereğince tescile itirazlarının Karabük-Safranbolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/128 Esasında kayıtlı dosyaya bildirmeleri rica olunur.
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