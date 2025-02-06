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SAFRANBOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAFRANBOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 00:00

T.C. SAFRANBOLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/128 Esas (Eski Esas No Safranbolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2024/12)

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle KARABÜK ili, SAFRANBOLU ilçesi, Babasultan mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.NoPafta No:Ada No:Parsel No:Yüzölçümü:Cinsi:Mevkii:Dayanağı:Krokisi:
1 371773190.73GYRMN01Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Babasultan Mah.  
2 371681724.18GYRMN01Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Babasultan Mah.  
Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞIAHMET ERDAL GÖKSUKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren kanuni süresi olan üç ay içerisinde Medeni Kanunun 713/4, 5. maddeleri gereğince tescile itirazlarının Karabük-Safranbolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/128 Esasında kayıtlı dosyaya bildirmeleri rica olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02167562