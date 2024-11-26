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ŞABANÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ŞABANÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 00:00

T.C. ŞABANÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/196 Esas

Davacı Süleyman KÖYSÜ tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Kezban Bircan TUĞLU DENİZLİ'nin Durusma Günü: 23/01/2025 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 150'nci maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02129399