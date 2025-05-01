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RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.
RİZE
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/6 SATIŞ

İLAN

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri: Rize İyidere Yalıköy Mah. 256 Ada, 19 Parsel. Çay bahçesi ve ağaçlıktır. İmar Planı içinde, İmar Planına göre kısmen park alanına, kısmen imar yoluna ve kısmen de konut alanındadır. Merkeze yaklaşık 2,5 km mesafededir. Yola cepheli olmayıp mahalle yoluna 120 metre mesafededir. 1.165,59 m2Kıymeti : 4.703.317,96 TL KDV Oranı : %10

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2025 - 14:04
Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 14:04
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 14:04
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 14:04

29/04/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02215246