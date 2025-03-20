RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/62 SATIŞ

İ L A N

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/62 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri : Pazar Cd. 100 m., şehir merkezine 500 m. mesafede yer almaktadır. Şehrin bir çok noktasına ve toplu taşımaya yürüme mesafesinde, ulaşım problemi bulunmamaktadır. Zemini eğimli ve sağlamdır. A harfi ile gösterilen zemin ve iki normal kattan oluşan bina konut niteliğindedir. Binanın dış cephesi sıvasız ve boyasızdır. B harfi ile gösterilen zemin ve iki normal kattan oluşan bina konut niteliğindedir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı ise de imalatlar özelliğini kaybetmiş durumdadır. .

Yüzölçümü : 1.028,96 m2

Kıymeti : 11.618.233,40 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 13:34

12/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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