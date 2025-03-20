RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
RİZE
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2023/62 SATIŞ
İ L A N
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/62 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri : Pazar Cd. 100 m., şehir merkezine 500 m. mesafede yer almaktadır. Şehrin bir çok noktasına ve toplu taşımaya yürüme mesafesinde, ulaşım problemi bulunmamaktadır. Zemini eğimli ve sağlamdır. A harfi ile gösterilen zemin ve iki normal kattan oluşan bina konut niteliğindedir. Binanın dış cephesi sıvasız ve boyasızdır. B harfi ile gösterilen zemin ve iki normal kattan oluşan bina konut niteliğindedir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı ise de imalatlar özelliğini kaybetmiş durumdadır. .
Yüzölçümü : 1.028,96 m2
Kıymeti : 11.618.233,40 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2025 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2025 - 13:34
12/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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