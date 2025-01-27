RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

RİZE

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/69 SATIŞ

İ L A N

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/69 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, İyidere İlçe, YAPRAKLAR Mahalle/Köy, 632 Ada, 9 Parsel, Rize İli, İyidere İlçesi, Yapraklar Mahallesi 632 ada 9 no.lu parselde kayıtlı olan taşınmazın yüzölçümü 5.855,25 metrekaredir. Tapu cinsi ?Tarla ve Ev? dir. Söz konusu taşınmaz kısmen imar adası içinde, kısmen imar yolunda, kısmen yapı yasaklı alanda kalmaktadır. İmar adası içinde kalan alanlar için imar planında ayrık nizam 2 kat yapılaşma hakkı vardır. Meskun mahalde ve belediye hizmetlerinden yararlanmakta olduğundan arsa vasfındadır. Kadastro parselidir. Dava konusu taşınmazın zemini kısmen düzdür. Sokak yoluna cepheli olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Çevresinde müstakil konutlar ve çay bahçeleri bulunmaktadır. Şehir yapılaşmasının ulaşmadığı bölgede bulunmakta olup çevresindeki arsalar çay tarımı amaçlı kullanılmaktadır. Ticari faaliyetlerin bulunmadığı bölgede kalmaktadır.Dava konusu taşınmaz meskun mahaldedir. Parsel üzerinde iki adet yapı bulunmaktadır.Arsanın özellikleri bakımından m² değeri 1000.-TL/m² olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 5.855,25 m2

Kıymeti : 6.471.920,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 11:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, İyidere İlçe, YAPRAKLAR Mahalle/Köy, 641 Ada, 12 Parsel, Rize İli, İyidere İlçesi, Yapraklar Mahallesi 641 ada 12 no.lu parselde kayıtlı olan taşınmazın yüzölçümü 4.725,00 metrekaredir. Tapu cinsi ?Tarla? dir. Söz konusu taşınmaz imar planında yapı yasaklı alanda kalmaktadır. Meskun mahalde ve belediye hizmetlerinden yararlanmakta olduğundan arsa vasfındadır. Kadastro parselidir. Dava konusu taşınmazın zemini eğimlidir. Çevresinde müstakil konutlar ve çay bahçeleri bulunmaktadır. Yola cepheli olup ulaşım sorunu yoktur. Şehir yapılaşmasının ulaşmadığı bölgede bulunmakta olup çevresindeki arsalar çay tarımı amaçlı kullanılmaktadır. Ticari faaliyetlerin bulunmadığı bölgede kalmaktadır.Arsanın özellikleri bakımından m² değeri 700.-TL/m² olarak tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 4.725 m2

Kıymeti : 3.307.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2025 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 20/06/2025 - 12:07

09/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02162021