RİZE İL ÖZEL İDARESİ

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1. Mülkiyeti İdaremize ait olan 5(beş) adet taşınmazın satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince ihale edilecektir.

2. İhalesi yapılacak taşınmazların;

Sıra No Taşınmaz Bilgisi Alanı (m²) Muhammen Bedel (₺) Geçici Teminat (₺) İhale Tarihi ve Saati 1 Rize ili Merkez İlçesi Engindere Mahallesi 1644 Ada 58, 59 ve 76 Parsel 2442.93 ₺60.779.317,00 ₺1.823.379,51 20.10.2026 - 09.30 2 Rize İli Kalkandere İlçesi Yolbaşı Köyü 125 ada 2 parsel ve Betonarme Bina 616.90 ₺21.044.495,00 ₺631.334,85 20.10.2026 - 10.00 3 Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Zilkale Köyü 128 ada 70 parsel 4710.50 ₺24.750.000,00 ₺742.500,00 20.10.2026 - 10.30

3. İhale; Güneysu Karayolu 2. km Güneysu Caddesi No:25 Akarsu Köyü Merkez/RİZE adresinde bulunan Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

4. Şartname ve diğer belgeler İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. Ayrıca ₺5.000,00 karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. Her bir ihale için ayrı ayrı şartname alınması gerekmektedir.

5. Şartname bedeli ile geçici teminat bedelini nakit yatırmak isteyen istekliler, Rize İl Özel İdaresinin Halk Bankası Rize Şubesindeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 numaralı İBAN hesabına yatırmaları gerekmektedir.

6. 2886 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir.

7. İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler;

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler Tüzel Kişiler İçin İstenen Belgeler 1) İhale müracaat formu 2) Vatandaşlık numarası ile birlikte nüfus cüzdan örneği 3) Onaylı imza sirküleri 4) Adli sicil belgesi 5) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge 6) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri 7) Geçici teminat evrağı 8) İmzalanmış şartname 9) Rize İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge 10) Teklif verilecek tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge 11) Teklif Mektubu 1) İhale müracaat formu 2) Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi 3) Yönetimin onaylı imza sirküleri 4) Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge 5) Vekil olarak katılacak olan katılımcıların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi 6) Geçici teminat evrağı 7) İmzalanmış şartname 8) Rize İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge 9) Teklif verilecek tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge 10) Teklif Mektubu

8. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin 20.10.2026 Salı günü saat 09:00’a kadar İhale Komisyonuna (Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü / Eminettin Mh. Kütüphane Sk. No:1 Merkez/Rize) ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9. Taşınmaz ihale şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif dosyalarını 20.10.2026 Salı günü saat 09:00’a kadar aynı yasanın 38. maddesi gereğince İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nden (Rize İl Özel İdaresi / Eminettin Mh. Kütüphane Sk. No:1 Merkez/Rize) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

10. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02566089