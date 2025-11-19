RİZE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜD.)

RİZE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN (İLAN)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO İL/İLÇE MAHALLESİ / KÖYÜ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Rize / Merkez Dağsu Mahallesi 2026 5 1.029,79 m² Tarla Sanayi Tesis Alanı ve İmar Yolu 5.665.000,00 TL 1.416.250,00 TL 04.12.2025 10:00

2 Rize / Merkez Kasarcılar Mahallesi 385 50 646,39 m² Çay Bahçesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Akaryakıt İstasyonu 3.071.000,00 TL 767.750,00 TL 04.12.2025 10:30

Açıklamalar

1- Yukarıda bilgileri verilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki 1.katta bulunan toplantı salonunda (İslampaşa Mahallesi Zincirli Caddesi 22.Sokak No:11 Merkez/Rize) Rize Milli Emlak Müdürlüğünce oluşturulan İhale Komisyonu huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar,

a) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Tedavüldeki Türk parası ile nakit olarak yatırılmak istenen geçici teminatlar, istekliler tarafından Rize Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine, EFT/Havale yöntemi ile yatırılmak istenilen teminatlar ise T.C. Rize Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR05 0001 0002 4800 0010 0057 48 İBAN No.lu hesabına yatırılarak makbuzun (Bankaya yatırılan geçici teminat bedelleri Rize Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden onaylatılması gerekmektedir) ihale komisyonuna ibraz etmeleri,

c) Tebligat için Türkiye'de adres beyan etmeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopilerini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri kuruluştan 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır. Vekaletname olması durumunda vekaletnamenin aslının ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

3- Taşınmazların satışına ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

4- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce, Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6- Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00 TL'sine kadar olanlar (bu bedel dahil) peşin, bu bedel üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi ihale bedelinin en az 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir.

7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL' den 10 Milyon TL' ye kadar olan kısım için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısım için % 0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye bedeli alınacaktır.

8- Peşin ödeme halinde ihale bedeli üzerinden yüzde yirmi (%20) indirim uygulanır.

9- 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.