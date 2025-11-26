RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizin bünyesinde bulunan aşağıdaki tabloda tapu bilgileri verilen taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale suretiyle aşağıdaki tabloda belirtilen muhammen bedel üzerinden artırım yapılmak üzere şartname dahilinde ihale tarafına kalandan bedelin peşin tahsil edilmek üzere satışı yapılacaktır.

1. Taşınmazın, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve cinsi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir.

Sıra Mahallesi Mevki Ada /

Parsel M² Kat Cinsi Muhammen Bedel Geçici Teminat (%3) 1 Boğaz Mah. Yalı Civarı

Ihlamur Sok. 2546 /15 4921/ 247276 m2’lik arsa paylı Kat:1

Daire:1 Konut (Mesken) 6.476,000,00 TL 194.280,00 TL

2. İhale 04.12.2025 tarihli Perşembe günü, saat 15.00’ de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılmak isteyen;

a. Gerçek kişiler için;

a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı

a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli)

a.4- Sabıka Kaydı

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü

b. Şirket olarak katılacaklar için;

b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli veya ilgili odadan tasdikli)

b.2- Ticaret odası sicil kaydı

b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)

b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı

b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı

b.7- Tebligat için adres beyanı

b.8- Ticaret sicil gazetesi

b.9-Ticaret Odasından ihale men yasağı belgesi

b-10- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü

c. Ortak girişim olması halinde ; (ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,

c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),

c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı

c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,

c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli veya ilgili odadan tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi, ihale men yasağı belgesi

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)

c-7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sürküsü

d. Tüm katılım çeşitleri için;

d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

d.2- Geçici teminat makbuzu.

d.3- Şartname alındı makbuzu

e. Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

4. İdarenin Adresi:

Belediye Hizmet Binası Taşınmaz Servisi Kat:2

Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı 53100 RİZE

Telefaks: 0464 214 40 91

Mail Adresi: tasinmazservisi@rize.bel.tr

5. İsteklilerin, ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü ve saatine kadar Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6. İhaleye katılmak isteyenler, 800,00-TL şartname bedelini Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırarak, makbuz karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Taşınmaz Servisinden alabilir veya ücretsiz görülebilir.

İLANEN DUYRULUR.

#ilangovtr Basın no ILN02339775