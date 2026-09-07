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RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 00:00

T.C.
RİZE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Bankası Rize Şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.07/05/2026

ESAS NODURUŞMA
GÜNÜ		TAŞINMAZIN YERİTAŞIN. NOKAMULAŞAN ALANTAŞINMAZ MALİKİ
2026/104 Esas24/11/2026 günü saat 09:05Rize İli Merkez İlçesi Çarşı Mahallesi2227 ada 23 parsel274,32Mevlüt Birincivd.

#ilangovtr Basın no ILN02542426