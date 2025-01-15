T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3- Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Rize Şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 06.01.2025

ESAS NO DURUŞMA

GÜNÜ TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO

(Ada/ parsel) KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ 2024/149 13/02/2025 günü saat 11:13 Güneys,Eskicami Mah. 285 ada 15 parsel 264,86 m² Ali Kurt vd. 2024/150 13/02/2025 günü saat 11:28 Güneysu,Eskicami Mah. 285 ada 12 parsel 364 m² Ayten Tarakçı vd. 2024/151 13/02/2025 günü saat 11:25 Güneysu,Eskicami Mah. 281 ada 64 parsel

285 ada 8 parsel 142,90 m²

121,18 m² Abdul Balcı vd. 2024/152 06/03/2025 günü saat 09:00 Merkez,Dağsu Mah. 1160 ada 2 parsel 962,10 m² Adnan Avcı vd. 2024/153 06/03/2025 günü saat 09:30 Merkez,Dağsu Mah. 2020 ada 3 parsel 1045,32 m² Mustafa Avcı vd. 2024/154 13/02/2025 günü saat 11:10 Güneysu, Eskicami Mah. 285 ada 21 parsel 481,51 m² Mustafa Kurt vd. 2024/155 13/02/2025 günü saat 11:18 Güneysu, Eskicami Mah. 281 ada 62 parsel 615,84 m² Abdullah Demirkan 2024/156 13/02/2025 günü saat 10:43 Güneysu, Ulucami Mah. 114 ada 10 parsel 2.194,36 m² Adile Kanbur 2024/157 13/02/2025 günü saat 11:20 Güneysu, Eskicami Mah. 284 ada 4 parsel 432,70 m² Ahmet Kurt vd. 2024/158 06/03/2025 günü saat 09:48 Merkez,Pilavdağı Mah. 681 ada 22 parsel 733,80 m² Vural Salcan vd. 2024/159 06/03/2025 günü saat 09:45 Merkez,Pilavdağı Mah. 684 ada 4 parsel 170,59 m² Recep Yazıcı vd. 2024/160 06/03/2025 günü saat 09:53 Merkez,Pilavdağı Mah. 684 ada 5 parsel 333,21 m² Elif Çakıroğlu vd. 2024/161 13/02/2025 günü saat 10:50 Güneysu, Eskicami Mah. 285 ada 3 parsel 403,03 m² Abdulkadir Öztürk 2024/162 13/02/2025 günü saat 11:05 Güneysu, Eskicami Mah. 281 ada 60 parsel

285 ada 4 parsel 477,04 m²

334,53 m² İsmail Alev 2024/163 13/02/2025 günü saat 11:48 Güneysu, Eskicami Mah. 281 ada 65 parsel

281 ada 63 parsel

285 ada 35 parsel TAMAMI Arif Kurtoğlu vd. 2024/164 06/03/2025 günü saat 09:20 Merkez, Dağsu Mah. 1165 ada 9 parsel 199,60 m² Muharrem Kaya vd. 2024/165 06/03/2025 günü saat 09:05 Merkez, Dağsu Mah. 2026 ada 1 parsel 565,32 m² Nihal Aksoy vd. 2024/166 06/03/2025 günü saat 09:25 Merkez, Dağsu Mah. 1177 ada 7 parsel

1171 ada 1 parsel 176,29 m²

207,48 m² İsmet Arıcı vd. 2024/167 06/03/2025 günü saat 09:35 Merkez, Dağsu Mah. 1166 ada 1 parsel 675,63 m² Ahmet Kaya 2024/168 13/02/2025 günü saat 11:00 Güneysu Eskicami Mah. 285 ada 20 parsel 638,19 M² Fatma Kurt vd. 2024/169 13/02/2025 günü saat 10:53 Güneysu Eskicami Mah. 285 ada 14 parsel 165,72 m² Mehmet Kazdal vd. 2024/170 13/02/2025 günü saat 10:55 Güneysu Eskicami Mah. 285 ada 1 parsel 1066,03 m² Yılmaz İstif vd. 2024/171 13/02/ 2025 günü saat 10:45 Güneysu Eskicami Mah 285 ada 14 parsel 248,85 m² Adnan İstif vd. 2024/172 13/02/2025 günü saat 10:58 Güneysu Eskicami Mah. 285 ada 7 parsel 368,68 m² Fatma İstif vd. 2024/173 13/02/ 2025 günü saat 11:03 Güneysu Eskicami Mah . 285 ada 18 parsel 895,51 m² Ahmet Yılmaz vd. 2024/174 06/03/2025 günü saat 09:55 Merkez, Pilavdağı Mah. 678 ada 4 parsel 76,73 m² Dursun Ali Bakır vd. 2024/175 13/02/ 2025 günü saat 11:08 Güneysu Eskicami Mah. 285 ada 13 parsel 377,47 m² Ayşe Sezer vd. 2024/176 13/02/ 2025 günü saat 11:58 Derepazarı, Sarıyer Mah. 526 ada 31 parsel 117,01 m² Tahsin Kalça vd. 2024/177 13/02/ 2025 günü saat 11:48 Derepazarı, Sarıyer Mah. 526 ada 32 parsel 31,46 m² Hatice Aydın vd. 2024/178 13/02/ 2025 günü saat 11:55 Derepazarı, Sarıyer Mah. 526 ada 20 parsel

526 ada 73 parsel 293,55 m²

691,06 m² Mehmet Çelik vd. 2024/179 06/03/2025 günü saat 09:50 Merkez, Pilavdağı Mah. 685 ada 5 parsel TAMAMI Mustafa Durmuş vd. 2024/180 13/02/2025 günü saat 11:33 Derepazarı, Bahattinpaşa

Derepazarı,Çakmakçılar 122 ada 2 parsel

102 ada 1 parsel TAMAMI Hasan Terzi vd. 2024/181 13/02/2025 günü saat 10:23 Derepazarı, Çeşme Köyü 219 ada 5 parsel

213 ada 10 parsel 415,02 m²

738,21 m² Filiz Yılmaz vd. 2024/182 13/02/2025 günü saat 11:50 Derepazarı, Çeşme Köyü 212 ada 12 parsel

219 ada 7 parsel

213 ada 13 parsel 46,11 m²

27,13 m²

Tamamı Recep Yılmaz vd. 2024/183 13/02/2025 günü saat 10:33 Derepazarı, Çeşme Köyü 213 ada 8 parsel

212 ada 13 parsel TAMAMI Sabri Yıldız vd. 2024/184 13/02/2025 günü saat 11:30 Derepazarı, Çakmaçılar K. 112 ada 1 parsel 96,37 m² Saadettin Yılmaz vd 2024/185 13/02/2025 günü saat 11:38 Derepazarı, Çeşme Köyü 129 ada 1 parsel 444,37 m² Ali Ceylan vd. 2024/187 13/02/2025 günü saat 11:23 Güneysu, Eskicami Mah. 285 ada 5 parsel 124,42 m² Fatma İstif vd. 2024/188 13/02/2025 günü saat 11:43 Derepazarı, Çeşme Köyü 216 ada 1 parsel

217 ada 13 parsel 12,31 m²

188,08 m² Ali Yılmaz vd. 2024/189 13/02/2025 günü saat 11:45 Derepazarı, Çeşme Köyü 213 ada 11 parsel TAMAMI Nazmiye Terzi 2024/190 13/02/2025 günü saat 11:40 Derepazarı, Çeşme Köyü 217 ada 15 parsel 591,68 m² Ahmet Z. Yılmaz vd 2024/191 13/02/2025 günü saat 10:28 Derepazarı, Çeşme Köyü 213 ada 7 parsel TAMAMI Asım Yıldız vd. 2024/192 13/02/2025 günü saat 11:35 Derepazarı, Çeşme Köyü 219 ada 6 parsel

213 ada 12 parsel 782,06 m²

TAMAMI Dursun Ekşi 2024/193 13/02/2025 günü saat 11:53 Derepazarı, Çeşme Köyü 213 ada 6 parsel

213 ada 9 parsel

212 ada 11 parsel 102,62 m²

66,36 m²

125,48m² Ömer Yıldız vd. 2024/194 06/03/2025 günü saat09:38 Merkez, Pilavdağı Mah. 685 ada 2 parsel 4.115,31 m² Sait İnan vd. 2024/195 06/03/2025 günü saat 09:40 Merkez, Pilavdağı Mah. 685 ada 4 parsel TAMAMI Hayriye Ersoy vd. 2024/196 06/03/2025 günü saat 09:43 Merkez, Pilavdağı Mah. 665 ada 29 parsel TAMAMI Fatma Büyük vd. 2024/197 13/02/2025 günü saat 10:38 Derepazarı, Çeşme Köyü 130 ada 2 parsel 415,41 m² İsar Gıda San. Aş. 2024/198 06/03/2025 günü saat09:15 Merkez,Dağsu Mah. 2027 ada 4 parsel

2026 ada 2 parsel 195,01 m²

452,13 m² Turra İnşaat 2024/199 06/03/2025 günü saat09:10 Merkez,Dağsu Mah. 2027 ada 2 parsel 388,64 m² Süper Tat Çay Gıda 2024/201 13/02/2025 günü saat 11:15 Güneysu, Eskicami Mah. 284 ada 3 parsel

284 ada 2 parsel 117,91 m²

376,39 m² Örnek Çay San. 2024/202 13/02/2025 günü saat 10:18 Derepazarı, Merkez Mah. 231 ada 8 parsel 742,79 m² Ayla Yıldız vd. 2024/219 06/03/2025 günü saat 10:58 Merkez,Pehlivantaşı Mah. 2075 ada 18 parsel TAMAMI Şennur Çepli vd. 2024/220 06/03/2025 günü saat 10:45 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2048 ada 1 parsel 149,33 m² Eşref Yılmaz vd. 2024/221 06/03/2025 günü saat 10:38 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2081 ada 19 parsel 487.29 m² Arzu Temizkan vd. 2024/222 06/03/2025 günü saat 10:23 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2081 ada 14 parsel TAMAMI Ali Temizkan vd. 2024/223 06/03/2025 günü saat 10:35 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2049 ada 6 parsel 604,37 m² Emine Yılmaz vd. 2024/224 06/03/2025 günü saat 11:00 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2080 ada 1 parsel 189,70 m² Yılmaz Gürel vd. 2024/225 06/03/2025 günü saat 10:55 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2086 ada 1 parsel TAMAMI Hamdi Benli vd. 2024/226 06/03/2025 günü saat 10:53 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2046 ada 11 parsel 3292,94 m² Ali Kekeç vd. 2024/227 06/03/2025 günü saat 10:50 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2075 ada 21 parsel Tamamı Emrullah Turan vd 2024/228 06/03/2025 günü saat 11:03 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2050 ada 11 parsel Tamamı Zehra Altay vd. 2024/229 06/03/2025 günü saat 10:33 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2072 ada 21 parsel 142,50 m² Ali Yıldız vd. 2024/230 06/03/2025 günü saat 10:20 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2072 ada 23 parsel TAMAMI Murat Yıldız vd. 2024/231 06/03/2025 günü saat 10:40 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2072 ada 24 parsel TAMAMI Hasan Temizkan vd 2024/232 06/03/2025 günü saat 10:18 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2075 ada 7 parsel TAMAMI Muammer Benli vd 2024/233 06/03/2025 günü saat 10:43 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2048 ada 15 parsel 604,64 m² Bayram Nart vd. 2024/234 06/03/2025 günü saat 10:48 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2073 ada 6 parsel 34,78 m² Fatma Bostan vd. 2024/235 13/02/2025 günü saat 14:13 Derepazarı, Çeşme Köyü 129 ada 3 parsel 48,84 m² Ali Şahin vd. 2024/236 06/03/2025 günü saat 10:30 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2080 ada 2 parsel

2081 ada 17 parsel

2081 ada 20 parsel 41,10 m²

TAMAMI

19,03 m² Davut Gürel 2024/237 06/03/2025 günü saat 10:28 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2046 ada 3 parsel

2046 ada 4 parsel

2046 ada 10 parsel TAMAMI

940,77 m²

302,81 m² Murat Çap vd. 2024/238 06/03/2025 günü saat 10:25 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2081 ada 23 parsel

2084 ada 12 parsel 590,50 m²

485,06 m² Ali Temizkan vd. 2024/239 06/03/2025 günü saat 10:13 Merkez, Canpolat Mah. 2012 ada 1 parsel TAMAMI Adnan Akbulut vd. 2024/240 06/03/2025 günü saat 10:03 Merkez, Canpolat Mah. 2008 ada 6 parsel 162,14 m² Sabire Yıkılmaz vd. 2024/241 06/03/2025 günü saat 10:08 Merkez, Canpolat Mah. 2010 ada 6 parsel TAMAMI Tuncay Çap vd. 2024/242 06/03/2025 günü saat 10:00 Merkez, Canpolat Mah. 1998 ada 6 parsel 175,55 m² Melek Tepe vd. 2024/243 06/03/2025 günü saat 10:15 Merkez, Canpolat Mah. 2055 ada 1 parsel 316,24 m² Hasan Tezel vd. 2024/244 06/03/2025 günü saat 09:58 Merkez, Canpolat Mah. 2010 ada 15 parsel 420,51 m² Ahmet Köse vd. 2024/245 06/03/2025 günü saat 10:05 Merkez, Canpolat Mah. 2008 ada 2 parsel 214,95 m² Aynur Özkan vd. 2024/246 06/03/2025 günü saat 10:10 Merkez, Canpolat Mah. 2010 ada 7 parsel 63,75 m² Davut Köse 2024/260 25/03/2025 günü saat 09:03 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2081 ada 6 parsel

2081 ada 10 parsel

2081 ada 11 parsel TAMAMI

TAMAMI

202,62 m² Adnan Sandıkçı vd. 2024/261 25/03/2025 günü saat 09:23 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2081 ada 8 parsel

2081 ada 9 parsel

2081 ada 12 parsel 225,34 m²

TAMAMI

TAMAMI Köksal Temizkan vd. 2024/262 25/03/2025 günü saat 10:20 Güneysu, Eskicami Mah. 284 ada 1 parsel 300,22 m² Ezine Varol vd. 2024/263 25/03/2025 günü saat 10:23 Güneysu, Eskicami Mah. 285 ada 2 parsel 735,76 m² Zühre İstif vd. 2024/264 25/03/2025 günü saat 10:03 Merkez, Pilavdağı Mah. 681 ada 8 parsel

679 ada 7 parsel 2.720,81 m²

2.284,89 m² Ali Ustaoğlu vd. 2024/265 25/03/2025 günü saat 10:00 Merkez, Pilavdağı Mah. 681 ada 7 parsel 370,92 m² Elmas Usta vd. 2024/266 25/03/2025 günü saat 09:25 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2081 ada 21 parsel 296,21 m² Muhammet Akgül 2024/267 25/03/2025 günü saat 10:15 Merkez, Canpolat Mah. 2008 ada 1 parsel

2009 ada 2 parsel 77,44 m²

Tamamı Meryem Demirci vd. 2024/268 25/03/2025 günü saat 09:33 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2050 ada 10 parsel Tamamı Adnan Akbulut vd. 2024/269 25/03/2025 günü saat 09:18 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2075 ada 22 parsel Tamamı Adnan Akbulut vd. 2024/270 25/03/2025 günü saat 10:10 Merkez, Canpolat Mah 1998 ada 4 parsel 581,06 m² Nurcan Karaca vd. 2024/271 25/03/2025 günü saat 09:45 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2050 ada 9 parsel 217,18 m² Adnan Akbulut vd. 2024/272 25/03/2025 günü saat 09:58 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2049 ada 4 parsel

2049 ada 10 parsel

2019 ada 12 parsel 1165,9 m²

Tamamı

212,81 m² Vedat Yılmaz vd. 2024/273 25/03/2025 günü saat 09:10 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2073 ada 3 parsel

2081 ada 13 parsel Tamamı

716,57 m² Zehra Öztürk vd. 2024/274 25/03/2025 günü saat 09:05 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2048 ada 16 parsel 114,97 m² Zehra Yılmaz vd. 2024/275 25/03/2025 günü saat 09:00 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2049 ada 7 parsel Tamamı Vedat Yılmaz vd. 2024/276 25/03/2025 günü saat 09:30 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2081 ada 5 parsel Tamamı Yılmaz Temizkan vd 2024/277 25/03/2025 günü saat 09:55 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2049 ada 5 parsel 1497,36 m² Neriman Yol vd. 2024/278 25/03/2025 günü saat 10:18 Merkez, Canpolat Mah 1998 ada 5 parsel 135,80 m² Yener Karaca vd. 2024/279 25/03/2025 günü saat 09:40 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2081 ada 4 parsel 192,60 m² Adnan Sandıkçı vd. 2024/280 25/03/2025 günü saat 09:35 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2073 ada 4 parsel TAMAMI Ali Temizkan vd. 2024/281 25/03/2025 günü saat 09:38 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2073 ada 5 parsel

2081 ada 15 parsel Tamamı

682,34 m² Ali Temizkan vd. 2024/282 25/03/2025 günü saat 09:53 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2046 ada 12 parsel 143,55 m² Faruk Yılmaz vd. 2024/283 25/03/2025 günü saat 09:20 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2080 ada 10 parsel 30,31 m² Ayşe Demir vd. 2024/284 25/03/2025 günü saat 09:43 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2081 ada 7 parsel 143,43 m² Adnan Sandıkçı vd. 2024/285 25/03/2025 günü saat 10:08 Merkez, Pilavdağı Mah. 665 ada 3 parsel 1030,39 m² Ahmet Karaca vd. 2024/286 25/03/2025 günü saat 09:15 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2084 ada 4 parsel 38,74 m² Adnan Sandıkçı vd. 2024/287 25/03/2025 günü saat 09:13 Merkez, Pehlivantaşı Mah. 2073 ada 1 parsel Tamamı Adnan Sandıkçı vd. 2024/288 25/03/2025 günü saat 10:13 Merkez, Canpolat Mah. 2008 ada 3 parsel

2010 ada 10 parsel 1002,15 m²

Tamamı Ali Demirci vd. 2024/289 25/03/2025 günü saat 09:08 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2075 ada 8 parsel

2075 ada 17 parsel 144,04 m²

305,44 m² Adnan Akbulut vd. 2024/290 25/03/2025 günü saat 10:05 Merkez, Pilavdağı Mah. 684 ada 12 parsel Tamamı Zeki Yıldırım vd. 2024/291 25/03/2025 günü saat 09:48 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2075 ada 24 parsel 120,72 m² Adnan Akbulut vd. 2024/292 25/03/2025 günü saat 09:28 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2080 ada 9 parsel 60,22 m² Abdülvehap Karaca 2024/293 25/03/2025 günü saat 09:50 Merkez, Pehlivantaşı Mah 2080 ada 13 parsel

2084 ada 1 parsel 31,88 m²

76,21 m² Ramazan Morkoç vd.

#ilangovtr Basın no ILN02156498