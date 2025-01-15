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RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 00:00

T.C.
RİZE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3- Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Rize Şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 06.01.2025

ESAS NODURUŞMA
GÜNÜ		TAŞINMAZIN YERİTAŞIN. NO
(Ada/ parsel)		KAMULAŞAN ALANTAŞINMAZ MALİKİ
2024/14913/02/2025 günü saat 11:13Güneys,Eskicami Mah.285 ada 15 parsel264,86 m²Ali Kurt vd.
2024/15013/02/2025 günü saat 11:28Güneysu,Eskicami Mah.285 ada 12 parsel364 m²Ayten Tarakçı vd.
2024/15113/02/2025 günü saat 11:25Güneysu,Eskicami Mah.281 ada 64 parsel
285 ada 8 parsel		142,90 m²
121,18 m²		Abdul Balcı vd.
2024/15206/03/2025 günü saat 09:00Merkez,Dağsu Mah.1160 ada 2 parsel962,10 m²Adnan Avcı vd.
2024/15306/03/2025 günü saat 09:30Merkez,Dağsu Mah.2020 ada 3 parsel1045,32 m²Mustafa Avcı vd.
2024/15413/02/2025 günü saat 11:10Güneysu, Eskicami Mah.285 ada 21 parsel481,51 m²Mustafa Kurt vd.
2024/15513/02/2025 günü saat 11:18Güneysu, Eskicami Mah.281 ada 62 parsel615,84 m²Abdullah Demirkan
2024/15613/02/2025 günü saat 10:43Güneysu, Ulucami Mah.114 ada 10 parsel2.194,36 m²Adile Kanbur
2024/15713/02/2025 günü saat 11:20Güneysu, Eskicami Mah.284 ada 4 parsel432,70 m²Ahmet Kurt vd.
2024/15806/03/2025 günü saat 09:48Merkez,Pilavdağı Mah.681 ada 22 parsel733,80 m²Vural Salcan vd.
2024/15906/03/2025 günü saat 09:45Merkez,Pilavdağı Mah.684 ada 4 parsel170,59 m²Recep Yazıcı vd.
2024/16006/03/2025 günü saat 09:53Merkez,Pilavdağı Mah.684 ada 5 parsel333,21 m²Elif Çakıroğlu vd.
2024/16113/02/2025 günü saat 10:50Güneysu, Eskicami Mah.285 ada 3 parsel403,03 m²Abdulkadir Öztürk
2024/16213/02/2025 günü saat 11:05Güneysu, Eskicami Mah.281 ada 60 parsel
285 ada 4 parsel		477,04 m²
334,53 m²		İsmail Alev
2024/16313/02/2025 günü saat 11:48Güneysu, Eskicami Mah.281 ada 65 parsel
281 ada 63 parsel
285 ada 35 parsel		TAMAMIArif Kurtoğlu vd.
2024/16406/03/2025 günü saat 09:20Merkez, Dağsu Mah.1165 ada 9 parsel199,60 m²Muharrem Kaya vd.
2024/16506/03/2025 günü saat 09:05Merkez, Dağsu Mah.2026 ada 1 parsel565,32 m²Nihal Aksoy vd.
2024/16606/03/2025 günü saat 09:25Merkez, Dağsu Mah.1177 ada 7 parsel
1171 ada 1 parsel		176,29 m²
207,48 m²		İsmet Arıcı vd.
2024/16706/03/2025 günü saat 09:35Merkez, Dağsu Mah.1166 ada 1 parsel675,63 m²Ahmet Kaya
2024/16813/02/2025 günü saat 11:00Güneysu Eskicami Mah.285 ada 20 parsel638,19 M²Fatma Kurt vd.
2024/16913/02/2025 günü saat 10:53Güneysu Eskicami Mah.285 ada 14 parsel165,72 m²Mehmet Kazdal vd.
2024/17013/02/2025 günü saat 10:55Güneysu Eskicami Mah.285 ada 1 parsel1066,03 m²Yılmaz İstif vd.
2024/17113/02/ 2025 günü saat 10:45Güneysu Eskicami Mah285 ada 14 parsel248,85 m²Adnan İstif vd.
2024/17213/02/2025 günü saat 10:58Güneysu Eskicami Mah.285 ada 7 parsel368,68 m²Fatma İstif vd.
2024/17313/02/ 2025 günü saat 11:03Güneysu Eskicami Mah .285 ada 18 parsel895,51 m²Ahmet Yılmaz vd.
2024/17406/03/2025 günü saat 09:55Merkez, Pilavdağı Mah.678 ada 4 parsel76,73 m²Dursun Ali Bakır vd.
2024/17513/02/ 2025 günü saat 11:08Güneysu Eskicami Mah.285 ada 13 parsel377,47 m²Ayşe Sezer vd.
2024/17613/02/ 2025 günü saat 11:58Derepazarı, Sarıyer Mah.526 ada 31 parsel117,01 m²Tahsin Kalça vd.
2024/17713/02/ 2025 günü saat 11:48Derepazarı, Sarıyer Mah.526 ada 32 parsel31,46 m²Hatice Aydın vd.
2024/17813/02/ 2025 günü saat 11:55Derepazarı, Sarıyer Mah.526 ada 20 parsel
526 ada 73 parsel		293,55 m²
691,06 m²		Mehmet Çelik vd.
2024/17906/03/2025 günü saat 09:50Merkez, Pilavdağı Mah.685 ada 5 parselTAMAMIMustafa Durmuş vd.
2024/18013/02/2025 günü saat 11:33Derepazarı, Bahattinpaşa
Derepazarı,Çakmakçılar		122 ada 2 parsel
102 ada 1 parsel		TAMAMIHasan Terzi vd.
2024/18113/02/2025 günü saat 10:23Derepazarı, Çeşme Köyü219 ada 5 parsel
213 ada 10 parsel		415,02 m²
738,21 m²		Filiz Yılmaz vd.
2024/18213/02/2025 günü saat 11:50Derepazarı, Çeşme Köyü212 ada 12 parsel
219 ada 7 parsel
213 ada 13 parsel		46,11 m²
27,13 m²
Tamamı		Recep Yılmaz vd.
2024/18313/02/2025 günü saat 10:33Derepazarı, Çeşme Köyü213 ada 8 parsel
212 ada 13 parsel		TAMAMISabri Yıldız vd.
2024/18413/02/2025 günü saat 11:30Derepazarı, Çakmaçılar K.112 ada 1 parsel96,37 m²Saadettin Yılmaz vd
2024/18513/02/2025 günü saat 11:38Derepazarı, Çeşme Köyü129 ada 1 parsel444,37 m²Ali Ceylan vd.
2024/18713/02/2025 günü saat 11:23Güneysu, Eskicami Mah.285 ada 5 parsel124,42 m²Fatma İstif vd.
2024/18813/02/2025 günü saat 11:43Derepazarı, Çeşme Köyü216 ada 1 parsel
217 ada 13 parsel		12,31 m²
188,08 m²		Ali Yılmaz vd.
2024/18913/02/2025 günü saat 11:45Derepazarı, Çeşme Köyü213 ada 11 parselTAMAMINazmiye Terzi
2024/19013/02/2025 günü saat 11:40Derepazarı, Çeşme Köyü217 ada 15 parsel591,68 m²Ahmet Z. Yılmaz vd
2024/19113/02/2025 günü saat 10:28Derepazarı, Çeşme Köyü213 ada 7 parselTAMAMIAsım Yıldız vd.
2024/19213/02/2025 günü saat 11:35Derepazarı, Çeşme Köyü219 ada 6 parsel
213 ada 12 parsel		782,06 m²
TAMAMI		Dursun Ekşi
2024/19313/02/2025 günü saat 11:53Derepazarı, Çeşme Köyü213 ada 6 parsel
213 ada 9 parsel
212 ada 11 parsel		102,62 m²
66,36 m²
125,48m²		Ömer Yıldız vd.
2024/19406/03/2025 günü saat09:38Merkez, Pilavdağı Mah.685 ada 2 parsel4.115,31 m²Sait İnan vd.
2024/19506/03/2025 günü saat 09:40Merkez, Pilavdağı Mah.685 ada 4 parselTAMAMIHayriye Ersoy vd.
2024/19606/03/2025 günü saat 09:43Merkez, Pilavdağı Mah.665 ada 29 parselTAMAMIFatma Büyük vd.
2024/19713/02/2025 günü saat 10:38Derepazarı, Çeşme Köyü130 ada 2 parsel415,41 m²İsar Gıda San. Aş.
2024/19806/03/2025 günü saat09:15Merkez,Dağsu Mah.2027 ada 4 parsel
2026 ada 2 parsel		195,01 m²
452,13 m²		Turra İnşaat
2024/19906/03/2025 günü saat09:10Merkez,Dağsu Mah.2027 ada 2 parsel388,64 m²Süper Tat Çay Gıda
2024/20113/02/2025 günü saat 11:15Güneysu, Eskicami Mah.284 ada 3 parsel
284 ada 2 parsel		117,91 m²
376,39 m²		Örnek Çay San.
2024/20213/02/2025 günü saat 10:18Derepazarı, Merkez Mah.231 ada 8 parsel742,79 m²Ayla Yıldız vd.
2024/21906/03/2025 günü saat 10:58Merkez,Pehlivantaşı Mah.2075 ada 18 parselTAMAMIŞennur Çepli vd.
2024/22006/03/2025 günü saat 10:45Merkez, Pehlivantaşı Mah.2048 ada 1 parsel149,33 m²Eşref Yılmaz vd.
2024/22106/03/2025 günü saat 10:38Merkez, Pehlivantaşı Mah.2081 ada 19 parsel487.29 m²Arzu Temizkan vd.
2024/22206/03/2025 günü saat 10:23Merkez, Pehlivantaşı Mah.2081 ada 14 parselTAMAMIAli Temizkan vd.
2024/22306/03/2025 günü saat 10:35Merkez, Pehlivantaşı Mah.2049 ada 6 parsel604,37 m²Emine Yılmaz vd.
2024/22406/03/2025 günü saat 11:00Merkez, Pehlivantaşı Mah.2080 ada 1 parsel189,70 m²Yılmaz Gürel vd.
2024/22506/03/2025 günü saat 10:55Merkez, Pehlivantaşı Mah.2086 ada 1 parselTAMAMIHamdi Benli vd.
2024/22606/03/2025 günü saat 10:53Merkez, Pehlivantaşı Mah.2046 ada 11 parsel3292,94 m²Ali Kekeç vd.
2024/22706/03/2025 günü saat 10:50Merkez, Pehlivantaşı Mah.2075 ada 21 parselTamamıEmrullah Turan vd
2024/22806/03/2025 günü saat 11:03Merkez, Pehlivantaşı Mah.2050 ada 11 parselTamamıZehra Altay vd.
2024/22906/03/2025 günü saat 10:33Merkez, Pehlivantaşı Mah.2072 ada 21 parsel142,50 m²Ali Yıldız vd.
2024/23006/03/2025 günü saat 10:20Merkez, Pehlivantaşı Mah.2072 ada 23 parselTAMAMIMurat Yıldız vd.
2024/23106/03/2025 günü saat 10:40Merkez, Pehlivantaşı Mah.2072 ada 24 parselTAMAMIHasan Temizkan vd
2024/23206/03/2025 günü saat 10:18Merkez, Pehlivantaşı Mah.2075 ada 7 parselTAMAMIMuammer Benli vd
2024/23306/03/2025 günü saat 10:43Merkez, Pehlivantaşı Mah.2048 ada 15 parsel604,64 m²Bayram Nart vd.
2024/23406/03/2025 günü saat 10:48Merkez, Pehlivantaşı Mah.2073 ada 6 parsel34,78 m²Fatma Bostan vd.
2024/23513/02/2025 günü saat 14:13Derepazarı, Çeşme Köyü129 ada 3 parsel48,84 m²Ali Şahin vd.
2024/23606/03/2025 günü saat 10:30Merkez, Pehlivantaşı Mah2080 ada 2 parsel
2081 ada 17 parsel
2081 ada 20 parsel		41,10 m²
TAMAMI
19,03 m²		Davut Gürel
2024/23706/03/2025 günü saat 10:28Merkez, Pehlivantaşı Mah2046 ada 3 parsel
2046 ada 4 parsel
2046 ada 10 parsel		TAMAMI
940,77 m²
302,81 m²		Murat Çap vd.
2024/23806/03/2025 günü saat 10:25Merkez, Pehlivantaşı Mah2081 ada 23 parsel
2084 ada 12 parsel		590,50 m²
485,06 m²		Ali Temizkan vd.
2024/23906/03/2025 günü saat 10:13Merkez, Canpolat Mah.2012 ada 1 parselTAMAMIAdnan Akbulut vd.
2024/24006/03/2025 günü saat 10:03Merkez, Canpolat Mah.2008 ada 6 parsel162,14 m²Sabire Yıkılmaz vd.
2024/24106/03/2025 günü saat 10:08Merkez, Canpolat Mah.2010 ada 6 parselTAMAMITuncay Çap vd.
2024/24206/03/2025 günü saat 10:00Merkez, Canpolat Mah.1998 ada 6 parsel175,55 m²Melek Tepe vd.
2024/24306/03/2025 günü saat 10:15Merkez, Canpolat Mah.2055 ada 1 parsel316,24 m²Hasan Tezel vd.
2024/24406/03/2025 günü saat 09:58Merkez, Canpolat Mah.2010 ada 15 parsel420,51 m²Ahmet Köse vd.
2024/24506/03/2025 günü saat 10:05Merkez, Canpolat Mah.2008 ada 2 parsel214,95 m²Aynur Özkan vd.
2024/24606/03/2025 günü saat 10:10Merkez, Canpolat Mah.2010 ada 7 parsel63,75 m²Davut Köse
2024/26025/03/2025 günü saat 09:03Merkez, Pehlivantaşı Mah.2081 ada 6 parsel
2081 ada 10 parsel
2081 ada 11 parsel		TAMAMI
TAMAMI
202,62 m²		Adnan Sandıkçı vd.
2024/26125/03/2025 günü saat 09:23Merkez, Pehlivantaşı Mah.2081 ada 8 parsel
2081 ada 9 parsel
2081 ada 12 parsel		225,34 m²
TAMAMI
TAMAMI		Köksal Temizkan vd.
2024/26225/03/2025 günü saat 10:20Güneysu, Eskicami Mah.284 ada 1 parsel300,22 m²Ezine Varol vd.
2024/26325/03/2025 günü saat 10:23Güneysu, Eskicami Mah.285 ada 2 parsel735,76 m²Zühre İstif vd.
2024/26425/03/2025 günü saat 10:03Merkez, Pilavdağı Mah.681 ada 8 parsel
679 ada 7 parsel		2.720,81 m²
2.284,89 m²		Ali Ustaoğlu vd.
2024/26525/03/2025 günü saat 10:00Merkez, Pilavdağı Mah.681 ada 7 parsel370,92 m²Elmas Usta vd.
2024/26625/03/2025 günü saat 09:25Merkez, Pehlivantaşı Mah.2081 ada 21 parsel296,21 m²Muhammet Akgül
2024/26725/03/2025 günü saat 10:15Merkez, Canpolat Mah.2008 ada 1 parsel
2009 ada 2 parsel		77,44 m²
Tamamı		Meryem Demirci vd.
2024/26825/03/2025 günü saat 09:33Merkez, Pehlivantaşı Mah2050 ada 10 parselTamamıAdnan Akbulut vd.
2024/26925/03/2025 günü saat 09:18Merkez, Pehlivantaşı Mah2075 ada 22 parselTamamıAdnan Akbulut vd.
2024/27025/03/2025 günü saat 10:10Merkez, Canpolat Mah1998 ada 4 parsel581,06 m²Nurcan Karaca vd.
2024/27125/03/2025 günü saat 09:45Merkez, Pehlivantaşı Mah.2050 ada 9 parsel217,18 m²Adnan Akbulut vd.
2024/27225/03/2025 günü saat 09:58Merkez, Pehlivantaşı Mah.2049 ada 4 parsel
2049 ada 10 parsel
2019 ada 12 parsel		1165,9 m²
Tamamı
212,81 m²		Vedat Yılmaz vd.
2024/27325/03/2025 günü saat 09:10Merkez, Pehlivantaşı Mah.2073 ada 3 parsel
2081 ada 13 parsel		Tamamı
716,57 m²		Zehra Öztürk vd.
2024/27425/03/2025 günü saat 09:05Merkez, Pehlivantaşı Mah2048 ada 16 parsel114,97 m²Zehra Yılmaz vd.
2024/27525/03/2025 günü saat 09:00Merkez, Pehlivantaşı Mah2049 ada 7 parselTamamıVedat Yılmaz vd.
2024/27625/03/2025 günü saat 09:30Merkez, Pehlivantaşı Mah2081 ada 5 parselTamamıYılmaz Temizkan vd
2024/27725/03/2025 günü saat 09:55Merkez, Pehlivantaşı Mah2049 ada 5 parsel1497,36 m²Neriman Yol vd.
2024/27825/03/2025 günü saat 10:18Merkez, Canpolat Mah1998 ada 5 parsel135,80 m²Yener Karaca vd.
2024/27925/03/2025 günü saat 09:40Merkez, Pehlivantaşı Mah2081 ada 4 parsel192,60 m²Adnan Sandıkçı vd.
2024/28025/03/2025 günü saat 09:35Merkez, Pehlivantaşı Mah.2073 ada 4 parselTAMAMIAli Temizkan vd.
2024/28125/03/2025 günü saat 09:38Merkez, Pehlivantaşı Mah.2073 ada 5 parsel
2081 ada 15 parsel		Tamamı
682,34 m²		Ali Temizkan vd.
2024/28225/03/2025 günü saat 09:53Merkez, Pehlivantaşı Mah.2046 ada 12 parsel143,55 m²Faruk Yılmaz vd.
2024/28325/03/2025 günü saat 09:20Merkez, Pehlivantaşı Mah.2080 ada 10 parsel30,31 m²Ayşe Demir vd.
2024/28425/03/2025 günü saat 09:43Merkez, Pehlivantaşı Mah.2081 ada 7 parsel143,43 m²Adnan Sandıkçı vd.
2024/28525/03/2025 günü saat 10:08Merkez, Pilavdağı Mah.665 ada 3 parsel1030,39 m²Ahmet Karaca vd.
2024/28625/03/2025 günü saat 09:15Merkez, Pehlivantaşı Mah.2084 ada 4 parsel38,74 m²Adnan Sandıkçı vd.
2024/28725/03/2025 günü saat 09:13Merkez, Pehlivantaşı Mah.2073 ada 1 parselTamamıAdnan Sandıkçı vd.
2024/28825/03/2025 günü saat 10:13Merkez, Canpolat Mah.2008 ada 3 parsel
2010 ada 10 parsel		1002,15 m²
Tamamı		Ali Demirci vd.
2024/28925/03/2025 günü saat 09:08Merkez, Pehlivantaşı Mah2075 ada 8 parsel
2075 ada 17 parsel		144,04 m²
305,44 m²		Adnan Akbulut vd.
2024/29025/03/2025 günü saat 10:05Merkez, Pilavdağı Mah.684 ada 12 parselTamamıZeki Yıldırım vd.
2024/29125/03/2025 günü saat 09:48Merkez, Pehlivantaşı Mah2075 ada 24 parsel120,72 m²Adnan Akbulut vd.
2024/29225/03/2025 günü saat 09:28Merkez, Pehlivantaşı Mah2080 ada 9 parsel60,22 m²Abdülvehap Karaca
2024/29325/03/2025 günü saat 09:50Merkez, Pehlivantaşı Mah2080 ada 13 parsel
2084 ada 1 parsel		31,88 m²
76,21 m²		Ramazan Morkoç vd.

#ilangovtr Basın no ILN02156498