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T.C.
RİZE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3- Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Rize Şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 06.01.2025
|ESAS NO
|DURUŞMA
GÜNÜ
|TAŞINMAZIN YERİ
|TAŞIN. NO
(Ada/ parsel)
|KAMULAŞAN ALAN
|TAŞINMAZ MALİKİ
|2024/149
|13/02/2025 günü saat 11:13
|Güneys,Eskicami Mah.
|285 ada 15 parsel
|264,86 m²
|Ali Kurt vd.
|2024/150
|13/02/2025 günü saat 11:28
|Güneysu,Eskicami Mah.
|285 ada 12 parsel
|364 m²
|Ayten Tarakçı vd.
|2024/151
|13/02/2025 günü saat 11:25
|Güneysu,Eskicami Mah.
|281 ada 64 parsel
285 ada 8 parsel
|142,90 m²
121,18 m²
|Abdul Balcı vd.
|2024/152
|06/03/2025 günü saat 09:00
|Merkez,Dağsu Mah.
|1160 ada 2 parsel
|962,10 m²
|Adnan Avcı vd.
|2024/153
|06/03/2025 günü saat 09:30
|Merkez,Dağsu Mah.
|2020 ada 3 parsel
|1045,32 m²
|Mustafa Avcı vd.
|2024/154
|13/02/2025 günü saat 11:10
|Güneysu, Eskicami Mah.
|285 ada 21 parsel
|481,51 m²
|Mustafa Kurt vd.
|2024/155
|13/02/2025 günü saat 11:18
|Güneysu, Eskicami Mah.
|281 ada 62 parsel
|615,84 m²
|Abdullah Demirkan
|2024/156
|13/02/2025 günü saat 10:43
|Güneysu, Ulucami Mah.
|114 ada 10 parsel
|2.194,36 m²
|Adile Kanbur
|2024/157
|13/02/2025 günü saat 11:20
|Güneysu, Eskicami Mah.
|284 ada 4 parsel
|432,70 m²
|Ahmet Kurt vd.
|2024/158
|06/03/2025 günü saat 09:48
|Merkez,Pilavdağı Mah.
|681 ada 22 parsel
|733,80 m²
|Vural Salcan vd.
|2024/159
|06/03/2025 günü saat 09:45
|Merkez,Pilavdağı Mah.
|684 ada 4 parsel
|170,59 m²
|Recep Yazıcı vd.
|2024/160
|06/03/2025 günü saat 09:53
|Merkez,Pilavdağı Mah.
|684 ada 5 parsel
|333,21 m²
|Elif Çakıroğlu vd.
|2024/161
|13/02/2025 günü saat 10:50
|Güneysu, Eskicami Mah.
|285 ada 3 parsel
|403,03 m²
|Abdulkadir Öztürk
|2024/162
|13/02/2025 günü saat 11:05
|Güneysu, Eskicami Mah.
|281 ada 60 parsel
285 ada 4 parsel
|477,04 m²
334,53 m²
|İsmail Alev
|2024/163
|13/02/2025 günü saat 11:48
|Güneysu, Eskicami Mah.
|281 ada 65 parsel
281 ada 63 parsel
285 ada 35 parsel
|TAMAMI
|Arif Kurtoğlu vd.
|2024/164
|06/03/2025 günü saat 09:20
|Merkez, Dağsu Mah.
|1165 ada 9 parsel
|199,60 m²
|Muharrem Kaya vd.
|2024/165
|06/03/2025 günü saat 09:05
|Merkez, Dağsu Mah.
|2026 ada 1 parsel
|565,32 m²
|Nihal Aksoy vd.
|2024/166
|06/03/2025 günü saat 09:25
|Merkez, Dağsu Mah.
|1177 ada 7 parsel
1171 ada 1 parsel
|176,29 m²
207,48 m²
|İsmet Arıcı vd.
|2024/167
|06/03/2025 günü saat 09:35
|Merkez, Dağsu Mah.
|1166 ada 1 parsel
|675,63 m²
|Ahmet Kaya
|2024/168
|13/02/2025 günü saat 11:00
|Güneysu Eskicami Mah.
|285 ada 20 parsel
|638,19 M²
|Fatma Kurt vd.
|2024/169
|13/02/2025 günü saat 10:53
|Güneysu Eskicami Mah.
|285 ada 14 parsel
|165,72 m²
|Mehmet Kazdal vd.
|2024/170
|13/02/2025 günü saat 10:55
|Güneysu Eskicami Mah.
|285 ada 1 parsel
|1066,03 m²
|Yılmaz İstif vd.
|2024/171
|13/02/ 2025 günü saat 10:45
|Güneysu Eskicami Mah
|285 ada 14 parsel
|248,85 m²
|Adnan İstif vd.
|2024/172
|13/02/2025 günü saat 10:58
|Güneysu Eskicami Mah.
|285 ada 7 parsel
|368,68 m²
|Fatma İstif vd.
|2024/173
|13/02/ 2025 günü saat 11:03
|Güneysu Eskicami Mah .
|285 ada 18 parsel
|895,51 m²
|Ahmet Yılmaz vd.
|2024/174
|06/03/2025 günü saat 09:55
|Merkez, Pilavdağı Mah.
|678 ada 4 parsel
|76,73 m²
|Dursun Ali Bakır vd.
|2024/175
|13/02/ 2025 günü saat 11:08
|Güneysu Eskicami Mah.
|285 ada 13 parsel
|377,47 m²
|Ayşe Sezer vd.
|2024/176
|13/02/ 2025 günü saat 11:58
|Derepazarı, Sarıyer Mah.
|526 ada 31 parsel
|117,01 m²
|Tahsin Kalça vd.
|2024/177
|13/02/ 2025 günü saat 11:48
|Derepazarı, Sarıyer Mah.
|526 ada 32 parsel
|31,46 m²
|Hatice Aydın vd.
|2024/178
|13/02/ 2025 günü saat 11:55
|Derepazarı, Sarıyer Mah.
|526 ada 20 parsel
526 ada 73 parsel
|293,55 m²
691,06 m²
|Mehmet Çelik vd.
|2024/179
|06/03/2025 günü saat 09:50
|Merkez, Pilavdağı Mah.
|685 ada 5 parsel
|TAMAMI
|Mustafa Durmuş vd.
|2024/180
|13/02/2025 günü saat 11:33
|Derepazarı, Bahattinpaşa
Derepazarı,Çakmakçılar
|122 ada 2 parsel
102 ada 1 parsel
|TAMAMI
|Hasan Terzi vd.
|2024/181
|13/02/2025 günü saat 10:23
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|219 ada 5 parsel
213 ada 10 parsel
|415,02 m²
738,21 m²
|Filiz Yılmaz vd.
|2024/182
|13/02/2025 günü saat 11:50
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|212 ada 12 parsel
219 ada 7 parsel
213 ada 13 parsel
|46,11 m²
27,13 m²
Tamamı
|Recep Yılmaz vd.
|2024/183
|13/02/2025 günü saat 10:33
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|213 ada 8 parsel
212 ada 13 parsel
|TAMAMI
|Sabri Yıldız vd.
|2024/184
|13/02/2025 günü saat 11:30
|Derepazarı, Çakmaçılar K.
|112 ada 1 parsel
|96,37 m²
|Saadettin Yılmaz vd
|2024/185
|13/02/2025 günü saat 11:38
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|129 ada 1 parsel
|444,37 m²
|Ali Ceylan vd.
|2024/187
|13/02/2025 günü saat 11:23
|Güneysu, Eskicami Mah.
|285 ada 5 parsel
|124,42 m²
|Fatma İstif vd.
|2024/188
|13/02/2025 günü saat 11:43
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|216 ada 1 parsel
217 ada 13 parsel
|12,31 m²
188,08 m²
|Ali Yılmaz vd.
|2024/189
|13/02/2025 günü saat 11:45
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|213 ada 11 parsel
|TAMAMI
|Nazmiye Terzi
|2024/190
|13/02/2025 günü saat 11:40
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|217 ada 15 parsel
|591,68 m²
|Ahmet Z. Yılmaz vd
|2024/191
|13/02/2025 günü saat 10:28
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|213 ada 7 parsel
|TAMAMI
|Asım Yıldız vd.
|2024/192
|13/02/2025 günü saat 11:35
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|219 ada 6 parsel
213 ada 12 parsel
|782,06 m²
TAMAMI
|Dursun Ekşi
|2024/193
|13/02/2025 günü saat 11:53
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|213 ada 6 parsel
213 ada 9 parsel
212 ada 11 parsel
|102,62 m²
66,36 m²
125,48m²
|Ömer Yıldız vd.
|2024/194
|06/03/2025 günü saat09:38
|Merkez, Pilavdağı Mah.
|685 ada 2 parsel
|4.115,31 m²
|Sait İnan vd.
|2024/195
|06/03/2025 günü saat 09:40
|Merkez, Pilavdağı Mah.
|685 ada 4 parsel
|TAMAMI
|Hayriye Ersoy vd.
|2024/196
|06/03/2025 günü saat 09:43
|Merkez, Pilavdağı Mah.
|665 ada 29 parsel
|TAMAMI
|Fatma Büyük vd.
|2024/197
|13/02/2025 günü saat 10:38
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|130 ada 2 parsel
|415,41 m²
|İsar Gıda San. Aş.
|2024/198
|06/03/2025 günü saat09:15
|Merkez,Dağsu Mah.
|2027 ada 4 parsel
2026 ada 2 parsel
|195,01 m²
452,13 m²
|Turra İnşaat
|2024/199
|06/03/2025 günü saat09:10
|Merkez,Dağsu Mah.
|2027 ada 2 parsel
|388,64 m²
|Süper Tat Çay Gıda
|2024/201
|13/02/2025 günü saat 11:15
|Güneysu, Eskicami Mah.
|284 ada 3 parsel
284 ada 2 parsel
|117,91 m²
376,39 m²
|Örnek Çay San.
|2024/202
|13/02/2025 günü saat 10:18
|Derepazarı, Merkez Mah.
|231 ada 8 parsel
|742,79 m²
|Ayla Yıldız vd.
|2024/219
|06/03/2025 günü saat 10:58
|Merkez,Pehlivantaşı Mah.
|2075 ada 18 parsel
|TAMAMI
|Şennur Çepli vd.
|2024/220
|06/03/2025 günü saat 10:45
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2048 ada 1 parsel
|149,33 m²
|Eşref Yılmaz vd.
|2024/221
|06/03/2025 günü saat 10:38
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2081 ada 19 parsel
|487.29 m²
|Arzu Temizkan vd.
|2024/222
|06/03/2025 günü saat 10:23
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2081 ada 14 parsel
|TAMAMI
|Ali Temizkan vd.
|2024/223
|06/03/2025 günü saat 10:35
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2049 ada 6 parsel
|604,37 m²
|Emine Yılmaz vd.
|2024/224
|06/03/2025 günü saat 11:00
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2080 ada 1 parsel
|189,70 m²
|Yılmaz Gürel vd.
|2024/225
|06/03/2025 günü saat 10:55
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2086 ada 1 parsel
|TAMAMI
|Hamdi Benli vd.
|2024/226
|06/03/2025 günü saat 10:53
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2046 ada 11 parsel
|3292,94 m²
|Ali Kekeç vd.
|2024/227
|06/03/2025 günü saat 10:50
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2075 ada 21 parsel
|Tamamı
|Emrullah Turan vd
|2024/228
|06/03/2025 günü saat 11:03
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2050 ada 11 parsel
|Tamamı
|Zehra Altay vd.
|2024/229
|06/03/2025 günü saat 10:33
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2072 ada 21 parsel
|142,50 m²
|Ali Yıldız vd.
|2024/230
|06/03/2025 günü saat 10:20
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2072 ada 23 parsel
|TAMAMI
|Murat Yıldız vd.
|2024/231
|06/03/2025 günü saat 10:40
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2072 ada 24 parsel
|TAMAMI
|Hasan Temizkan vd
|2024/232
|06/03/2025 günü saat 10:18
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2075 ada 7 parsel
|TAMAMI
|Muammer Benli vd
|2024/233
|06/03/2025 günü saat 10:43
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2048 ada 15 parsel
|604,64 m²
|Bayram Nart vd.
|2024/234
|06/03/2025 günü saat 10:48
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2073 ada 6 parsel
|34,78 m²
|Fatma Bostan vd.
|2024/235
|13/02/2025 günü saat 14:13
|Derepazarı, Çeşme Köyü
|129 ada 3 parsel
|48,84 m²
|Ali Şahin vd.
|2024/236
|06/03/2025 günü saat 10:30
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2080 ada 2 parsel
2081 ada 17 parsel
2081 ada 20 parsel
|41,10 m²
TAMAMI
19,03 m²
|Davut Gürel
|2024/237
|06/03/2025 günü saat 10:28
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2046 ada 3 parsel
2046 ada 4 parsel
2046 ada 10 parsel
|TAMAMI
940,77 m²
302,81 m²
|Murat Çap vd.
|2024/238
|06/03/2025 günü saat 10:25
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2081 ada 23 parsel
2084 ada 12 parsel
|590,50 m²
485,06 m²
|Ali Temizkan vd.
|2024/239
|06/03/2025 günü saat 10:13
|Merkez, Canpolat Mah.
|2012 ada 1 parsel
|TAMAMI
|Adnan Akbulut vd.
|2024/240
|06/03/2025 günü saat 10:03
|Merkez, Canpolat Mah.
|2008 ada 6 parsel
|162,14 m²
|Sabire Yıkılmaz vd.
|2024/241
|06/03/2025 günü saat 10:08
|Merkez, Canpolat Mah.
|2010 ada 6 parsel
|TAMAMI
|Tuncay Çap vd.
|2024/242
|06/03/2025 günü saat 10:00
|Merkez, Canpolat Mah.
|1998 ada 6 parsel
|175,55 m²
|Melek Tepe vd.
|2024/243
|06/03/2025 günü saat 10:15
|Merkez, Canpolat Mah.
|2055 ada 1 parsel
|316,24 m²
|Hasan Tezel vd.
|2024/244
|06/03/2025 günü saat 09:58
|Merkez, Canpolat Mah.
|2010 ada 15 parsel
|420,51 m²
|Ahmet Köse vd.
|2024/245
|06/03/2025 günü saat 10:05
|Merkez, Canpolat Mah.
|2008 ada 2 parsel
|214,95 m²
|Aynur Özkan vd.
|2024/246
|06/03/2025 günü saat 10:10
|Merkez, Canpolat Mah.
|2010 ada 7 parsel
|63,75 m²
|Davut Köse
|2024/260
|25/03/2025 günü saat 09:03
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2081 ada 6 parsel
2081 ada 10 parsel
2081 ada 11 parsel
|TAMAMI
TAMAMI
202,62 m²
|Adnan Sandıkçı vd.
|2024/261
|25/03/2025 günü saat 09:23
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2081 ada 8 parsel
2081 ada 9 parsel
2081 ada 12 parsel
|225,34 m²
TAMAMI
TAMAMI
|Köksal Temizkan vd.
|2024/262
|25/03/2025 günü saat 10:20
|Güneysu, Eskicami Mah.
|284 ada 1 parsel
|300,22 m²
|Ezine Varol vd.
|2024/263
|25/03/2025 günü saat 10:23
|Güneysu, Eskicami Mah.
|285 ada 2 parsel
|735,76 m²
|Zühre İstif vd.
|2024/264
|25/03/2025 günü saat 10:03
|Merkez, Pilavdağı Mah.
|681 ada 8 parsel
679 ada 7 parsel
|2.720,81 m²
2.284,89 m²
|Ali Ustaoğlu vd.
|2024/265
|25/03/2025 günü saat 10:00
|Merkez, Pilavdağı Mah.
|681 ada 7 parsel
|370,92 m²
|Elmas Usta vd.
|2024/266
|25/03/2025 günü saat 09:25
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2081 ada 21 parsel
|296,21 m²
|Muhammet Akgül
|2024/267
|25/03/2025 günü saat 10:15
|Merkez, Canpolat Mah.
|2008 ada 1 parsel
2009 ada 2 parsel
|77,44 m²
Tamamı
|Meryem Demirci vd.
|2024/268
|25/03/2025 günü saat 09:33
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2050 ada 10 parsel
|Tamamı
|Adnan Akbulut vd.
|2024/269
|25/03/2025 günü saat 09:18
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2075 ada 22 parsel
|Tamamı
|Adnan Akbulut vd.
|2024/270
|25/03/2025 günü saat 10:10
|Merkez, Canpolat Mah
|1998 ada 4 parsel
|581,06 m²
|Nurcan Karaca vd.
|2024/271
|25/03/2025 günü saat 09:45
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2050 ada 9 parsel
|217,18 m²
|Adnan Akbulut vd.
|2024/272
|25/03/2025 günü saat 09:58
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2049 ada 4 parsel
2049 ada 10 parsel
2019 ada 12 parsel
|1165,9 m²
Tamamı
212,81 m²
|Vedat Yılmaz vd.
|2024/273
|25/03/2025 günü saat 09:10
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2073 ada 3 parsel
2081 ada 13 parsel
|Tamamı
716,57 m²
|Zehra Öztürk vd.
|2024/274
|25/03/2025 günü saat 09:05
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2048 ada 16 parsel
|114,97 m²
|Zehra Yılmaz vd.
|2024/275
|25/03/2025 günü saat 09:00
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2049 ada 7 parsel
|Tamamı
|Vedat Yılmaz vd.
|2024/276
|25/03/2025 günü saat 09:30
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2081 ada 5 parsel
|Tamamı
|Yılmaz Temizkan vd
|2024/277
|25/03/2025 günü saat 09:55
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2049 ada 5 parsel
|1497,36 m²
|Neriman Yol vd.
|2024/278
|25/03/2025 günü saat 10:18
|Merkez, Canpolat Mah
|1998 ada 5 parsel
|135,80 m²
|Yener Karaca vd.
|2024/279
|25/03/2025 günü saat 09:40
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2081 ada 4 parsel
|192,60 m²
|Adnan Sandıkçı vd.
|2024/280
|25/03/2025 günü saat 09:35
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2073 ada 4 parsel
|TAMAMI
|Ali Temizkan vd.
|2024/281
|25/03/2025 günü saat 09:38
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2073 ada 5 parsel
2081 ada 15 parsel
|Tamamı
682,34 m²
|Ali Temizkan vd.
|2024/282
|25/03/2025 günü saat 09:53
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2046 ada 12 parsel
|143,55 m²
|Faruk Yılmaz vd.
|2024/283
|25/03/2025 günü saat 09:20
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2080 ada 10 parsel
|30,31 m²
|Ayşe Demir vd.
|2024/284
|25/03/2025 günü saat 09:43
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2081 ada 7 parsel
|143,43 m²
|Adnan Sandıkçı vd.
|2024/285
|25/03/2025 günü saat 10:08
|Merkez, Pilavdağı Mah.
|665 ada 3 parsel
|1030,39 m²
|Ahmet Karaca vd.
|2024/286
|25/03/2025 günü saat 09:15
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2084 ada 4 parsel
|38,74 m²
|Adnan Sandıkçı vd.
|2024/287
|25/03/2025 günü saat 09:13
|Merkez, Pehlivantaşı Mah.
|2073 ada 1 parsel
|Tamamı
|Adnan Sandıkçı vd.
|2024/288
|25/03/2025 günü saat 10:13
|Merkez, Canpolat Mah.
|2008 ada 3 parsel
2010 ada 10 parsel
|1002,15 m²
Tamamı
|Ali Demirci vd.
|2024/289
|25/03/2025 günü saat 09:08
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2075 ada 8 parsel
2075 ada 17 parsel
|144,04 m²
305,44 m²
|Adnan Akbulut vd.
|2024/290
|25/03/2025 günü saat 10:05
|Merkez, Pilavdağı Mah.
|684 ada 12 parsel
|Tamamı
|Zeki Yıldırım vd.
|2024/291
|25/03/2025 günü saat 09:48
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2075 ada 24 parsel
|120,72 m²
|Adnan Akbulut vd.
|2024/292
|25/03/2025 günü saat 09:28
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2080 ada 9 parsel
|60,22 m²
|Abdülvehap Karaca
|2024/293
|25/03/2025 günü saat 09:50
|Merkez, Pehlivantaşı Mah
|2080 ada 13 parsel
2084 ada 1 parsel
|31,88 m²
76,21 m²
|Ramazan Morkoç vd.
#ilangovtr Basın no ILN02156498