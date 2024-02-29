RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/369 KARAR NO : 2021/296



Davacı Rize il özel idaresi tarafından açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizceadresinize davetiye çıkarılmış olup, fakat tebligat yapılamadığındangerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; HÜKÜM :Davanın KABULÜ ile;Rize, Merkez Hayrat Mahallesi452 ada 1 parsel sayılı 1000 m² büyüklüğündeki, fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 28/06/2021 havale tarihli raporda gösterilen taşınmazın tamamınındavalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı RİZE İL ÖZEL İDARESİ adına tapuya kayıt ve tesciline, 2-Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 348.660,00 TL olduğunun tespitine, acele kamulaştırma bedeli olan 186.072,00 TL düşüldükten sonra tespit edilen 162.588,00 TL kamulaştırma fark bedeline 04/01/2021 tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz yürütülmesine,3-Dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmı için tespit edilen kamulaştırma bedelinden acele kamulaştırma bedeli düşüldükten sonra tespit edilen 162.588,00 TL kamulaştırma fark bedelinintapu maliklerine ve mirasçılarına tapu kaydındaki ve mirasçılık belgelerindeki hisseleri oranında ödenmesi ile bu hususta Vakıflar Bankası Rize Şubesi Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına, tapu kaydındaki takyidatlar, tedbir ile haciz ve ipotek şerhinin kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,4-Fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 28/06/2021 havale tarihli rapor ve krokinin kararın eki sayılmasına, iş bu ilanın yayımlandığı tarihi takip eden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, teblig tarihini takip eden iki haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yolu açık olmak üzere tescil yönünden ise kesin olmak üzerekarar verildiğihususları Süleyman ve emine kızı,25/11/1935 doğumlu Beyhan Mersin'e ilanen tebliğ olunur.

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