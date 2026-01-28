RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

RİZE

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/232 Esas,

Rize, Merkez, Çarşı Mah.15 Ada,32 parsel sayılı 578,47m² lik taşınmazın Yalçın AKAR tarafından düzenlenen rapora göre B harfi ile gösterilen 56,75 m² lik kısmının davalılar adına tapu kaydının iptali ile tapundan yol olarak terkinine, kamulaştırma bedelinin 541.825,06 TL den acele kamulaştırma bedel 337.267,58 TL düşüldükten sonra kalan 82.082,64 TL'nin yasal faizi ile ödenmesine dair kararın ve davacı kurum vekili tarafından kararın istinaf edildiği, (adresi tespit edilemeyen ) Esma ÖKSÜZ 'e tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulacağına ilanen tebliğ olunur. 09/01/2026

#ilangovtr Basın no ILN02389501