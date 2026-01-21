×
RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 00:00

İLAN

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/15 Esas

DAVACILAR :

LEYLA TUTUM
HASAN ALİ ŞİNAFOROĞLU
ALİ ŞİNAFOROĞLU
MÜRVET KOLCU
RECEP ŞİNAFOROĞLU

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Rize İli İyidere İlçesi Yaylacılar Köyü mahallesi sınırları içerisindetamamı dere yatağında kalan 129 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz, 129 Ada 1, 2,4 Nolu parsel ve 140ada 30 parsel sayılı taşınmazlar bulunan vetescil harici bırakılan taşınmazın davacı adına tapuya tescili talep edilmiş olmakla; dava konusu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu TMK'nın 713/4 maddesigereğince ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02385528

 