RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/15 Esas
DAVACILAR :
LEYLA TUTUM
HASAN ALİ ŞİNAFOROĞLU
ALİ ŞİNAFOROĞLU
MÜRVET KOLCU
RECEP ŞİNAFOROĞLU
DAVALI : MALİYE HAZİNESİ
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Rize İli İyidere İlçesi Yaylacılar Köyü mahallesi sınırları içerisindetamamı dere yatağında kalan 129 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz, 129 Ada 1, 2,4 Nolu parsel ve 140ada 30 parsel sayılı taşınmazlar bulunan vetescil harici bırakılan taşınmazın davacı adına tapuya tescili talep edilmiş olmakla; dava konusu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu TMK'nın 713/4 maddesigereğince ilan olunur.
