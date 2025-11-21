×
RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 00:00

İLAN
T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/294 Esas
DAVALILAR : 

1- BAYRAM ÇOLAK -Selahattin oğlu, 01/04/1966 D'lu

2- HASAN ÇOLAK - Selahattin oğlu, 01/09/1968 D'lu

Davacı Şahin KUKOĞLU ve diğerleri tarafından aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 15/01/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02340675