RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/352 Esas

DAHİLİ DAVALI : AYŞEGÜL KAYURTAR - (Mümin kızı, 26/03/1973 doğumlu)

Davacı Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Rize ili, Merkez ilçesi, Ortapazar köyü 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37 ve 41 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin, aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurtdışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, ancak muhataba tebligat yapılamadığı gerekçesiyle iade edildiğinden adınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08/05/2025 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Yargıtay bozma ilamı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02184111