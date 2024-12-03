T.C.RİZE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İLAN

DOSYA NO : 2023/76 Esas

KARAR NO : 2024/181

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile sanık Furkan KARTAL hakkında "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan TCK’nin 158/1-f-son,168/2, 62, 52/2, 52/4, 53 maddeleri uyarınca neticeten1 yıl 8 ay hapis ve 3.740,00 TL adli para cezası verilerek, bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, Mehmet ile Hatice'den olma 21/09/2003 doğumlu, sanık Furkan KARTAL tüm aramalara rağmenadresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararhüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren İki Hafta içinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesi veya Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile sanığın tutuklu ya da hükümlü olması halinde tutuklu ya da hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak ya da bu hususta bir dilekçe vererek Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02134216