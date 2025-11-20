T.C.

RİZE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

18.11.2025

Sayı : 2024/703 Esas

İLAN METNİ

Davacı Banu Korkmaz Erdoğan ve arkadaşları vekili Av. Meltem Arife Karaçalı tarafından davalı Saadet Korkmaz ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

Davalı Rize İli Kalkandere İlçesi Yokuşlu Köyü nüfusuna kayıtlı Halil Yusuf ve Binnaz'dan olma 30/08/1946 d.lu Saadet KORKMAZ'ın adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendilerine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;

Davacılar tarafından Rize İli Merkez Sinekli Köyü 145 ada 1parsel sayılı taşınmazın üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla davalı Saadet KORKMAZ'a işbu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, duruşma gününün 24/02/2026 günü saatinin ise 10:40 olduğu, davalının duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil etmediği taktirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02338773